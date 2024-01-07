▲這樣做讓你財運、貴氣一次補齊

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•額頭：若額頭高聳寬廣、飽滿而圓潤，面有光彩，沒有不好的紋、痕、痣、斑，尤其是遷移宮（額頭兩側）豐隆飽滿者，主其人財力雄厚，對於理財的分析判斷見解正確，有能力見機行事，同時具備幽默情操，重視人和，常有貴人提拔。
•印堂（兩眉之間）：又稱「九陽氣」，標準二指寬，無惡紋、惡痣、凹陷、疤痕，主其人福祿壽俱全，其個性正直、氣量也大，常有貴人相助而使心想事成，一生可逢凶化吉，少勞多獲。
•顴骨：顴骨豐起主其人意志堅定，個性收放自如、不卑不亢，富有膽識及平衡觀念，性格豪爽而有擔當，因此可託付重任。
•鼻型：鼻骨芽起者，主其人身體健康，性格果決、膽大英明，心性直爽、毅力堅強，並富有正義感，理財手法亦高明，並且有祖蔭。
•口型：唇紅齒白、口型完美者，主其人夫妻恩愛、可白首偕老，且子孫賢孝、家運昌隆，精神和肉體均能兼顧。
•地閣（下巴）：地閣又名「奴僕宮」，下屬之謂也，下屬乃親屬與部屬之統稱。若此部位相理好，象徵水系統（主要為小腦）發育優良，其人必子孫成群、遺傳優良，老年時期內分泌正常，健康、有智慧，更有旺盛鬥志、良好的記憶力和分析力，領導有方、晚年事業發達，部屬樂與追隨，自然能與財運、貴氣有所關聯。
微整注射撫平凹陷埋線拉提塑造精緻小臉「自我價值提升，和臉部中軸線的五官密切相關。」陳柏森醫師指出，從臉部的正面觀察，包含額頭、印堂、鼻部、嘴唇、下巴，這一條往下筆直的線條就稱為「中軸線」，其中又以眉心、鼻部、下巴對於財運有明顯影響，正好和醫學美容的概念不謀而和。
若夫妻宮有凹陷問題，或眉心容易擠壓出皺眉紋，只要施打玻尿酸或少女針來加以撫平，就能創造澎潤飽滿。若本身有鼻型扁塌的困擾，可嘗試利用玻尿酸注射或埋線拉提，讓山根和鼻頭往前延伸，創造個性積極、充滿決斷力的形象，同時提升臉部立體感，視覺上變得小巧精緻。針對下巴部位，由於亞洲人的臉型普遍有下巴後縮問題，可注射玻尿酸讓下巴往前延伸，不僅可讓五官更協調，也能讓人在觀察自己的下巴時，順勢往上延伸到鼻部、眼睛等重要部位。至於惱人的嘴邊肉，則推薦以埋線拉提來打造小V臉，對財運、人際關係都將有所幫助。
顏值增加、信心提升好運自然旺旺來陳柏森醫師分享，曾有一位貴婦接受夫妻宮施打玻尿酸的療程，原本僅施打了2cc，沒想到家中財運就有明顯提升，兩、三週後就回診主動要求追加至6cc。由此可知，接受醫美療程不僅能增加顏值，也可讓運勢大大提升，甚至有許多女性消費者的男友、丈夫都從觀望轉為支持，也願意也跟著嘗試醫美療程了。
陳柏森醫師最後也提醒讀者，現代醫美是為了適度逆齡、優化膚質，而非複製貼上別人的美麗，無論接受何種療程，都必須和專業醫師溝通討論，才能在保有個人特色的前提下變帥變美，真正讓財運和貴氣一次補齊喔！
（文章授權提供／醫美時尚）更多有關《醫美時尚》：www.dr-beauty.net
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60450
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