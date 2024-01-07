名家論壇》韋安／柯文哲最後30秒，決定未來自己「是寶還是草」？
國民黨是民進黨的舊恨，民眾黨是民進黨的新仇。舊恨是慢性病，很難處理，新仇是急性病，會被下重手解決。在野選輸了，國民黨還有龐大地方政權和基層組織。但民眾黨可能被民進黨當成「毒草」連根除盡。因為，未來4年輕新增選民，大多會成為白色支持者，而藍綠的老年選民會越來越少。
民眾黨在柯文哲領導下，有很大的成長空間，支持度有可能，從現在的2成左右上漲到3以上。不過也要看，有沒合適的生存還境。如果，政黨輪替「侯康配」執政，組聯合政府，柯P就是「寶」，可以帶領白色力量繼續壯大。
若無法政黨輪替，賴清德執政，柯P就是一株「毒草」，會被民進黨斬草除根。想想國民黨過去8年來的遭遇。再看看現在柯本人、妹妹、兒子房產土地，被綠營造謠抹黑的手法。後勢可見一斑。
就算2024大選，民眾黨從5席不分區，增加到8或10席，但只有「侯康配」執政，民眾黨才有「關鍵少數」的角色和意義。綠色執政下，只能當陪襯。
當然，柯文哲最後30秒的一念之間，也可以決定，自己是「寶」，還是「毒草」的命運。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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