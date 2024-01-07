啦啦隊女神瑟七「想在32歲生小孩」！原因婆爆：我就想要組建家庭
統一獅啦啦隊Uni Girls成員瑟七，靠著可愛臉蛋與深藏不露的好身材人氣暴漲，成為南台灣最頂啦啦隊。今（7）日瑟七就接受好友「豹子腿」方昶詠影片專訪，分享自己人生規劃，想在31歲懷孕、32歲生小孩，期盼能與伴侶共組家庭，超婆的想法與個性，瞬間掀起暴動。
記者詹鎰睿／綜合報導
24歲瑟七在YouTuber「豹子腿方昶詠」頻道上分享，在進入啦啦隊之前，曾到婚紗店實習工作過，看過形形色色的新人，也讓她對未來婚姻懷抱憧憬，「因為我真的是一個想要結婚生子的人，以後想要組建家庭」，並強調自己一定要生小孩。
而被問到有沒有計劃在幾歲步入婚姻？瑟七直言，「我現在計劃是32歲可以生小孩，那差不多31歲懷孕。」她解釋，因為女生卵子在32歲之前是最健康的狀態，希望能在最好的狀態完成終身大事。
影片曝光後，立刻湧入粉絲留言暴動，「瑟七感覺就是個很棒的女孩子，個性好待人體貼又可以互相開玩笑，而且又很漂亮」、「吃可愛長大的瑟七」、「太客氣了，東北亞的瑟七，世界的瑟七」、「可以瑟瑟，是我喵的！」
事實上，瑟七是土生土長的台南人，從小就跟著家人進場看球，2020年如願以償進入Uni Girls啦啦隊，並親眼見證統一獅拿下冠軍，對球隊有著非常深的情感。
隨著去年經典賽、明星賽等一連串大型賽事，讓瑟七人氣不斷攀升，特別是去年亞冠賽，首次站上東京巨蛋的瑟七，獲得日本球迷青睞，更在社群平台X（推特前身）上爆紅，擁有「東北亞的瑟七」、「可愛的47號」美名。
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