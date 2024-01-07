能登強震仍有2300人孤立無援！災區竊案頻傳 石川縣知事嚴厲譴責
日本能登半島1日發生規模7.6強震，截至今（7）日下午，已經造成128人罹難，另外還有195人下落不明，約2300人由於居住處聯外道路中斷，處於與世隔絕的孤立無援狀態。另外災區傳出多起竊盜案件，石川縣知事馳浩對災區小偷提出強力譴責，直言這樣的行為「太離譜了」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《共同社》報導，由於能登半島特有的地形和聚落生態，至今仍有約2300人處於孤立無援狀態，主要集中在半島尖端的輪島市和珠洲市等地為主，通往該地的公路因地形變動斷裂，再加上大雨、土石流、大雪等惡劣天候條件，何時能夠搶通仍不確定。
日本首相岸田文雄今日在緊急災害對策總部會議上，要求官員採取一切手段來解決災區內仍有村落與世隔絕孤立無援的問題，包括修復公路、用直升機救出災民，或徒步運送救援物資等等。岸田特別提到缺水導致的公共衛生條件惡化，強調在自來水管線修復前，需投入可移動式淨水設備，來改善災區的公共衛生問題。
石川縣知事馳浩今日則特別指出災區竊盜問題，直呼這樣的行為「太離譜了」，已要求警方加強巡邏，採取嚴厲的應對措施。根據《日本新聞網》報導，災區近日陸續傳出有旅館客人行李遭竊，救災志工隨身財物遺失等狀況，還有人冒充當地居民，進入半倒的房屋中搜刮財物，趁火打劫的行徑讓外界十分憤慨。