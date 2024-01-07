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洪暐哲唱跨年又接拍戲！數度暈眩癱倒　竟診斷出「前庭神經炎」

▲歌手洪暐哲連趕2場跨年壓力大，引發「前庭神經炎」。（圖／年代娛樂提供）
▲歌手洪暐哲連趕2場跨年壓力大，引發「前庭神經炎」。（圖／年代娛樂提供）

記者羅凌筠／綜合報導

洪暐哲去年以新人之姿主演《免疫屏蔽》人氣飆漲，也讓他一口氣接下台中麗寶以及桃園星際城2場跨年演出。同時軋戲加上要編舞、練唱，導致洪暐哲在拍攝新戲的現場數度暈眩癱倒嚇壞劇組，趕緊提早收工讓他休息。就醫後經醫生診斷為前庭神經炎。

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因為這種症狀多半是遺傳或是精神壓力太大所造成，發作時會腿軟無法站立同時也會暈眩嘔吐，醫生還特別詢問洪暐哲：「你是不是壓力很大？」 建議他好好休息1個月乖乖吃藥控制病情。

▲歌手洪暐哲唱完台中麗寶跨年完飛奔桃園場，驚險抵達。（圖／年代娛樂提供）
▲歌手洪暐哲唱完台中麗寶跨年完飛奔桃園場，驚險抵達。（圖／年代娛樂提供）
洪暐哲表示，雖然曾在大陸以男團選秀冠軍出道，但這次的跨年演出是第1次solo唱跳，讓他超級緊張。洪暐哲就醫當下還在擔心如果跨年病發怎麼辦？完全沒思考到壓力的問題，呆萌地回說：「我沒有壓力大啊！我只是最近工作太累了。」

後來回想，可能真的是求好心切，畢竟是自己夢寐以求的唱跳舞台，他說：「以前在男團的時候，8個人分1首歌，只要把自己的part唱好，唱慢歌的時候大多時間都是站椿歌手，不像這次solo全唱跳，我真的很珍惜，一定要做到最好。」洪暐哲笑說，排練的時候還被舞者吐槽：「早知道就加錢！跳這支舞真的太累了。」

▲粉絲舉燈牌應援洪暐哲。（圖／年代娛樂提供）
▲粉絲舉燈牌應援洪暐哲。（圖／年代娛樂提供）
洪暐哲壓力最大的其實不是舞台表演，而是跨年趕場，「我8點半在台中開唱，10點10分要出現在桃園現場，當下覺得是不可能的任務，所以一唱完台中立馬拔腿狂奔，只見音控人員一路跟著我大喊『洪暐哲』 ，我心想工作人員怎麼那麼好，知道我趕唱還幫我大喊開路，結果是因為我別在身上的IEM監聽耳機沒還，超糗的。」

而在圓滿完成跨年舞台後，洪暐哲也即將開始新單曲《怪咖》的宣傳，預計將在1月底推出，雖然工作滿檔，但他也跟粉絲保證一定會讓自己有充分時間休息，不讓大家擔心 。

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