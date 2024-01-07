洪暐哲唱跨年又接拍戲！數度暈眩癱倒　竟診斷出「前庭神經炎」

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洪暐哲表示，雖然曾在大陸以男團選秀冠軍出道，但這次的跨年演出是第1次solo唱跳，讓他超級緊張。洪暐哲就醫當下還在擔心如果跨年病發怎麼辦？完全沒思考到壓力的問題，呆萌地回說：「我沒有壓力大啊！我只是最近工作太累了。」
後來回想，可能真的是求好心切，畢竟是自己夢寐以求的唱跳舞台，他說：「以前在男團的時候，8個人分1首歌，只要把自己的part唱好，唱慢歌的時候大多時間都是站椿歌手，不像這次solo全唱跳，我真的很珍惜，一定要做到最好。」洪暐哲笑說，排練的時候還被舞者吐槽：「早知道就加錢！跳這支舞真的太累了。」
洪暐哲壓力最大的其實不是舞台表演，而是跨年趕場，「我8點半在台中開唱，10點10分要出現在桃園現場，當下覺得是不可能的任務，所以一唱完台中立馬拔腿狂奔，只見音控人員一路跟著我大喊『洪暐哲』 ，我心想工作人員怎麼那麼好，知道我趕唱還幫我大喊開路，結果是因為我別在身上的IEM監聽耳機沒還，超糗的。」
而在圓滿完成跨年舞台後，洪暐哲也即將開始新單曲《怪咖》的宣傳，預計將在1月底推出，雖然工作滿檔，但他也跟粉絲保證一定會讓自己有充分時間休息，不讓大家擔心 。
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