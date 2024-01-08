名家論壇》鈕則勳／侯康拓票決戰只能靠這三招

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既然要從柯營挖票難度拉高，國民黨只有靠自己，自助才能擴大人助的可能性，畢竟侯康配仍有三招能夠拓票到中間選民的戰術操作。第一招，當然是強力說服郭台銘回歸藍營、力挺侯康配，畢竟郭台銘有拚經濟的意象，能夠訴求中間選民，也能驅動因郭退選不願去投票的郭粉支持侯康配的可能，是以只要郭台銘選前站台侯康，或是以影片力挺侯康，甚至是原副手賴佩霞為侯康站台，都能強化侯康拓票的能量。
第二招，侯康在投票前幾天應該公布具有社會清望、改革意向、高知名度、形象好的行政院長人選，挺進中間選民；或許前台大校長管中閔會是個不錯的選擇，除了符合前述條件外，幾年前「卡管案」其受到民進黨政治力的不公平對待，更可能讓中間選民想用選票還管中閔公道，況且他也已經拍了挺侯友宜的影片，批評民進黨執政高層的強度也已拉高，日昨在高雄為侯康站台時，助講論述也能讓民眾有感，若侯康能夠加碼說服管中閔擔任閣揆，拓票到中間選民、引發選票顯著流動的可能才高。
雖然通常各黨總統候選人幾乎不會在選前公布閣揆人選，畢竟若是公布勝選後由Ａ來擔任閣揆，有心競逐閣揆的Ｂ或Ｃ可能便會因爲嫉妒，而減緩對該黨總統候選人支持的力道，導致無法全力團結衝票 ; 但這次國民黨的情況完全不同，國民黨已然面臨一個「再退一步、即無死所」的極端困境，若是侯康再敗選，民進黨將持續執政十二年，勢必更有底氣，藍白政黨更有被綠軍「團滅」的可能。基於此，侯康就算在選前公布孚眾望、能拓票中間選民的閣揆人選，即便黨內仍有人想要閣揆這位子，仍會奮力輔選，不敢減弱輔選的力道，畢竟藍軍根本沒有輸的本錢。
而近日賴蕭陣營公布「在路上」的軟性廣告，除了鞏固基本盤、將英粉轉給賴蕭的企圖極為明顯之外，用感性訴求拓票到中間選民當然也是想達到的目標，即便網路上KUSO的哏圖及迷因滿滿，但仍某程度顯示該廣告已經引發效果，也給藍軍相當程度的壓力。反觀侯康陣營廣告多以硬式的攻擊民進黨施政為主，雖然是挑戰者戰略無可厚非，但以選民投票常是感性決策的邏輯來看，侯康的廣告還欠一味，就是感性、軟性這一味 ; 猶記2008年選舉，馬陣營最後祭出「準備好了」的廣告，以當時國民黨全台三分之二縣市長助威，搭配雄壯的配樂，烘托出「地方包圍中央」的氣勢，這樣感性滿滿的催票廣告，就有順勢拓票的能量。
所以，能開拓選票的第三招便是，若侯康在投票前幾天能夠將「政黨輪替」與「戰爭或和平的選擇」這樣的硬性價值轉化成「準備好了」這支廣告般軟性包裝的話，拓票中間選民的機會勢必大增。
特別是在選前，各陣營都只忙鞏固基本盤的當下，誰能開拓最多的中間選票，才是決勝關鍵 ; 若是前述幾招，侯康配與國民黨仍無力為之的話，除了要催化棄保是不可能的任務外，賴蕭配或許也就衝線達陣了。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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