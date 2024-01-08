割喉案被罵「女兒白死了」　王婉諭：仇恨的語言無法讓國家進步

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王婉諭說，外界批評時代力量不監督執政黨，這跟事實的落差太大了。「實際上，我們不僅是唯一堅持居住正義，反對打假球的政黨，也是率先揭發中嘉綠色媒體巨獸的政黨。過去四年間，我們更在交通、司法都多項議題上展現我們的問政量能，這一點不容抹滅。」
王婉諭說，她一直都知道社會安全網，是這個社會對她的期待，更是她的使命。「這也是為什麼，我上任之後，推動精神衛生法和犯保法這兩個超過二十年沒修的法案，並且完成了非常困難的全文修正。不僅如此，我也推動全台增設49處精神疾病者支持據點、增加1000名社區關懷訪視人力、全台設立71處社區心理衛生中心。」
至於割喉案，王婉諭說，她在上周用一篇三千字的長文向社會大眾解釋她看到的問題，以及政府必須要更精進的地方。「在鎂光燈照不到的地方，我從來沒有停下過腳步。我知道，這些事情並不是社會焦點，尤其以小黨的身份，這些樸實但不喧騰的努力更不容易登上媒體版面。所以，才有這麼多朋友們誤會，以為這四年來我們一事無成。」
王婉諭也說，如果我有選擇的話，我絕對不會用小燈泡的生命，去換取任何權位、聲量、地位。相較於一家團圓的無價，這些政治上的身份，真的太廉價了。但我既然選擇走入這個染缸，就是希望我的存在，能避免下一個悲劇的發生。我知道還有很多必須要解決的問題，但我也不會再畏懼任何挑戰和質疑。因為我有信心，只要你嘗試去看見我的努力、看見民間團體給我的肯定，你就會知道，我從未遺忘過初衷。」
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