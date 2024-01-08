驚險8分鐘曝！日航379人逃生　機長「墊後確認」英勇救遺漏乘客

美國防部長入院、拜登毫不知情引風波！外媒：可能有人要倒楣了

▲美國國防部長奧斯汀秘密入院，白宮高層未即時獲悉一事，引發外界對他真實健康狀況的疑慮。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國防部長奧斯汀秘密入院，白宮高層未即時獲悉一事，引發外界對他真實健康狀況的疑慮。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於元旦因病入院，一度還入住加護病房，但上至白宮下至平民，都是在事情發生後幾天才得知此事，美國國防部發言人賴德（Maj. Gen. Patrick Ryder）7日才交代事情始末，指奧斯汀是上月22日接受醫療程序出院後，1日因劇烈疼痛入住馬里蘭州的軍方醫院，對於自己住院卻未即時通知一事，奧斯汀坦承有所不當，願承擔一切責任，有外媒透露，拜登總統對國防部拖這麼久才知會相當不滿，不排除可能會有人因此倒楣、丟掉飯碗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據外媒《政客》、《每日郵報》報導，奧斯汀秘密入院，已經演變成一場席捲拜登政府的鬧劇，白宮高級官員焦頭爛額，國會和媒體的批評鋪天蓋地襲來。儘管白宮和五角大廈也還搞不清楚實際狀況，卻仍堅稱奧斯汀沒有大問題，工作不會真的受到威脅，外界還是不免懷疑，這位國防部長到底是怎麼了，為什麼要如此費力的保密健康狀況。

美國前國防部長艾思伯（Mark Esper）表示，他理解奧斯汀可能有隱私方面的考量，但批評五角大廈對1名高級別國安官員的健康狀況缺乏透明度，直言：「這是很重要的問題，這是一個非常重要的位置（國防部長），因此人們想知道是否始終有穩定的手在掌控方向盤。」

美國退役海軍陸戰隊少將、參議院軍事委員會前參謀長普羅納羅（Arnold Punaro）也指出，不懂為何政府在試圖團結要援助烏克蘭、以色列之際會犯下這種錯誤；何況奧斯汀住院期間，正值中東緊張局勢加劇，除了以色列與哈馬斯的戰爭，還有伊朗支持的葉門叛軍攻擊紅海航道，伊拉克和敘利亞的其他部隊以火箭、無人機攻擊美軍等情形需應對。

不過，知情人士透露，奧斯汀應該不會因此被革職，除了今年是選舉年以外，拜登和奧斯汀私下的關係也相當密切，因為他與拜登已故的長子博（Beau Biden）交情深厚，2人在伊拉克服役期間經常一起參加天主教的宗教儀式，但五角大廈的1名高級助手可能會因為這場騷動而失去工作，畢竟總得有人為此事負責。

美國前國務卿包潤石（Richard Boucher）在受訪時表示，公開披露與否的關鍵問題，是奧斯汀在過程中，是否曾有任何時刻處於麻醉或喪失行為能力，而無法履行國防部長職務的狀態，如果能站起來走動並掌握資訊，助手就在隔壁，可以隨時做出決定、下達指令的話，那麼可能沒必要非得向公眾披露。

美國大使館關注中國壓迫宗教自由　遭微博加註「罔顧事實」

伊拉克要求美國領導的國際聯軍退出領土！中東局勢持續升溫

很故意！12國剛對葉門叛軍下最後通牒　後者就在紅海引爆炸藥船隻

中東緊張加劇！伊朗遇襲誓言復仇　黎巴嫩真主黨警告以色列

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選