美國防部長入院、拜登毫不知情引風波！外媒：可能有人要倒楣了

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美國前國防部長艾思伯（Mark Esper）表示，他理解奧斯汀可能有隱私方面的考量，但批評五角大廈對1名高級別國安官員的健康狀況缺乏透明度，直言：「這是很重要的問題，這是一個非常重要的位置（國防部長），因此人們想知道是否始終有穩定的手在掌控方向盤。」
美國退役海軍陸戰隊少將、參議院軍事委員會前參謀長普羅納羅（Arnold Punaro）也指出，不懂為何政府在試圖團結要援助烏克蘭、以色列之際會犯下這種錯誤；何況奧斯汀住院期間，正值中東緊張局勢加劇，除了以色列與哈馬斯的戰爭，還有伊朗支持的葉門叛軍攻擊紅海航道，伊拉克和敘利亞的其他部隊以火箭、無人機攻擊美軍等情形需應對。
不過，知情人士透露，奧斯汀應該不會因此被革職，除了今年是選舉年以外，拜登和奧斯汀私下的關係也相當密切，因為他與拜登已故的長子博（Beau Biden）交情深厚，2人在伊拉克服役期間經常一起參加天主教的宗教儀式，但五角大廈的1名高級助手可能會因為這場騷動而失去工作，畢竟總得有人為此事負責。
美國前國務卿包潤石（Richard Boucher）在受訪時表示，公開披露與否的關鍵問題，是奧斯汀在過程中，是否曾有任何時刻處於麻醉或喪失行為能力，而無法履行國防部長職務的狀態，如果能站起來走動並掌握資訊，助手就在隔壁，可以隨時做出決定、下達指令的話，那麼可能沒必要非得向公眾披露。