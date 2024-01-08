名家論壇》單厚之／不是政治阿米巴？柯文哲該講清楚自己是什麼

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單單是否會支持韓國瑜當院長，民眾黨從一開始副秘書長許甫的「一定支持韓國瑜當院長」、柯文哲的「韓國瑜質樸、比王金平可靠」，之後逐漸轉變成「民眾黨沒有甲動、一年可以跑票兩次」，然後到了最近的「黃國昌、陳昭姿投不下去」、「游錫堃都沒有講過我，國民黨不能把我打一頓，然後叫我投給你」，再到最新的「不是變形蟲說」。短短一個月內，民眾黨對同一件事情就有這麼多不同的版本，至少藍軍和韓粉應該會覺得「變形蟲」的形容很貼切。
柯文哲近期「未必挺韓國瑜」的說法，一方面有威脅國民黨不要操作棄保的味道，另一方面則是在為未來轉彎做鋪墊。但柯文哲的論述有個很大的問題是，作為一個不斷強調自主性的政黨，重大政治決定應該要基於柯文哲所說「理性、科學、務實」的原則，依政黨的理念和核心價值而為之，不能因一些小恩小惠而改變，而柯文哲對國民黨的喊話，就擺明是討要政治上的小恩小惠。
從更高一點的角度來說，政黨原本就是理念的結合，柯文哲一再強調的「聯合政府」，原本就該是理念的結合。雖然政治的結盟必然有利益的成分，但卻不能只有利益的計算，以柯文哲和民眾黨一貫建立的人設，更不能去鼓吹這件事。但柯文哲如今的說法卻是，「不管理念是否相同，只要得罪我就不行」。試問，是只有罵柯文哲不行？還是罵黃珊珊、黃國昌也不行，那罵賴香伶、戰狼小姐姐呢？民眾黨「個人利益＝政黨利益」的那條線，到底劃到哪裡？
今年大選三組候選人都沒有提出什麼重大政治，讓人搞不清楚他們會把國家帶到哪裡去，三人就連兩岸政策也高度相似，但藍綠兩黨至少對勝選、敗選的立場和作為非常清楚，唯有柯文哲未來的角色仍不太明確。
國民黨已經多次重申，如果總統勝選會邀柯文哲、郭台銘組聯合內閣，如果總統敗選、三黨不過半，國民黨也很清楚想和民眾黨合作，由韓國瑜擔任立法院長，扮演好監督制衡角色。民進黨勝選可能面臨總統、國會「雙少數執政」的困境，最可能的情況是重演2000年陳水扁「朝小野大」的情況，如果賴清德敗選，民進黨扮演在野黨的能力也不在話下。
唯有柯文哲，至今沒有清楚說明過自己未來的角色和定位。如果柯文哲真的當選，以他10席左右的國會席次，必然無法維持政府的穩定，或許要如他之前所說的「由國會多數黨組閣」，但其實聯合政府只需要兩黨能夠過半就行，柯文哲當選究竟是要讓國民黨組合還是民進黨組閣，至今沒有搞得清楚。如果柯文哲勝選卻是民進黨組閣，這樣還算不算「政黨輪替」？
柯文哲敗選的情況就更加複雜，在三黨不過半的情況下，如果侯友宜當選，柯文哲究竟要不要撿回當初國民黨說「仍然算數」的「六點協議」，還是會重回「墨綠」、跟民進黨一起當在野黨？反之，若賴清德當選，柯文哲究竟是會和國民黨站在同一陣線扮演監督制衡的角色，還是會跟民進黨合作，挺游錫堃當立法院長，成為「執政聯盟」的一份子？至今也沒人搞得清楚。
政黨、政客不能描繪自己要努力的方向和目標也就算了，連自己的基本立場和下一步的作為也不說清楚，等著選後待價而沽、左右逢源，全球哪有這樣毫無價值堅持的聯合內閣？柯粉把柯文哲當成「台灣的選擇」，柯文哲也應該說清楚自己到底是什麼，未來會怎麼選「哲」，不能把支持者的選票當成「空白授權」任意揮霍，這是身為政治人物基本的品格。
●作者：單厚之／資深媒體人
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