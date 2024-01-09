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台鐵東線及南迴春節車票開賣！狂售31萬張票、西部線明凌晨開搶

▲台鐵今（9）日先開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）春節疏運訂票，截至上午8點止，總計售出31萬3,477張車票。（圖／鐵道局提供）
▲台鐵今（9）日先開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）春節疏運訂票，截至上午8點止，總計售出31萬3,477張車票。（圖／鐵道局提供）

記者李琦瑋／台北報導

雙鐵2024年疏運期，從2月6日開始到2月15日總共10天，在今（9）日凌晨0點起開放訂票，其中台鐵今天先開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票，截至上午8點止，總計售出31萬3,477張車票，明天凌晨0點起，開放西部幹線一般對號列車訂票。

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台鐵公司指出，本次春節疏運於1月9日0點起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票，1月10日0點起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至2月15日的乘車票。

加開的8班東部幹線實名制自強號列車，於1月11日0點起至乘車前3日止優先開放國民身分證字號U或V開頭、111年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣之現住人口及上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾得以實名制方式預訂乘車票。

台鐵公司表示，今天0點起，開放113年春節假期東部幹線對號列車（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線）113年2月6日至2月15日網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，開放訂位後第1分鐘完成7萬6,588張訂票，前4分鐘完成10萬3,116張訂票，前10分鐘完成13萬4,828張訂票。截至今天上午8點止，總計完成17萬1,273筆、31萬3,477張訂票，訂票過程順利。

台鐵公司提到，第四代票務系統上線迄今，持續導入智慧配座機制，自動切接座位，優化系統靈活度，滿足尖峰訂票每分鐘60萬筆交易，可充分處理大量訂票需求，發揮系統效益。

台鐵公司提醒旅客完成訂票後，請務必於2日內（含訂票當日）至各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於1月11日上午9點重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

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