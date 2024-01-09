名家論壇》楊威利／彈藥庫前推？

我是廣告 請繼續往下閱讀
※軍方後勤支援演練民眾甚少知悉。
※不練習要怎樣打仗。
新聞
1月4日，高雄六選區立委候選人陳美雅舉行記者會指出，國軍「左營彈藥分庫」發函給民間公司、宮廟、社區活動中心等，要求民間設施、場地成為軍方彈藥庫，並與軍方簽訂「支援協定書」。時值總統大選前夕因此消息一出引起民眾一陣熱議。
※軍方多的是支援協定。
首先要說明的是軍方承平時期是弱勢團體，所有的演訓，操演等都需要非營區的場地，也就是要借用其他處所去演練，這時候就是上述支援協定的出現。以陸軍2023年12月底在觀音舉行的實彈射擊為例，先前就是先發文跟觀音鄉公所「借」場地，後續台中大甲與南部作戰區也是這樣子辦理。
這些算是公家單位的處所必較好借，但也還是有運用上的限制，例如在灘岸地帶演練的實戰部隊，前進時還得小心底下有無防風林的樹苗，因為踩壞了可能要賠償而部隊行政事務費卻沒有那樣多。另一方面，大眾也可以在漢光39演習期間，看到後備部隊進駐宮廟、學校，甚至還有陸航直升機疏散到工廠、學校以及河濱公園的演練科目。
現在問題來了，承平時期要不要給這些部隊實際演練？要，接續單位的承辦參謀當然要行文給上述各個處所，因此各式各樣的支援協定或是說商借的文件也會因運而生，有些處所借用是要收費的。
※軍方後勤支援演練民眾甚少知悉。
上文所說的直升機與後備部隊，甚至是戰甲車進駐宮廟停車場的照片，其實大家爾孰能詳，但後勤支援單位呢？很少見，但其實軍方每年漢光演習都有演練，各種前支點的開設演練就是。前支點顧名思義就是戰時軍方把後勤物資運送到各前支點，再由前支點供應一線部隊所需，或是由一線官兵派車前來前支點載運。
在俄烏戰爭中大眾看到彈藥消耗量很快，這迫使美國調度個盟邦間可用的155公厘砲彈，調齊後優先供應烏克蘭。同樣的情況在未來台海戰爭中也可能發生，這條「後勤尾巴」隨著武器複雜化而變得越來越長，因此再從前支點往前推，把彈藥囤放在鄰近前線的區域或許也是必然。
民眾不要把彈藥庫設在我家旁邊的心態可以理解，但萬一兩岸開戰演變成持久戰時，就需要很多的軍用物資補給第一線官兵，這包含食物、醫藥、油料、飲水、彈藥與其他耗材，這些物資都不是可以像變魔術一樣自動供應到前線，這需要囤儲與運輸，但非常可惜的是，勤務部隊的辛苦與實務卻非常少上鏡頭，造成民眾的陌生，總以為一線部隊所需彈藥可以隨時運補到位。
※不練習要怎樣打仗。
後勤兵科還有一個有趣的現象是，這是個體力活的單位。後方庫儲設施與彈藥庫會運用機械搬運，但到了前支點或是要前推囤放物資時，還是得靠人力搬運，以過往大眾所孰悉的「滾油桶」來說，兩根枕木與三名士兵就可以把55加侖油桶滾上卡車，但現階段許多單位已經有了油桶夾這種器具，可以省卻許多人力。
但在野戰場合下這些器具可能無法前運，因此許多後勤單位仍有操練人工搬運的情況，許多演練用的彈藥箱/彈藥筒，雖然內無裝藥但卻放入等重的物體，例如沙子等，所屬單位用這種方式讓士兵習慣彈藥的重量。
有搬家經驗的民眾都知道，搬家是很累人的事，更麻煩的是這些物資要放到哪個定位。同樣的情況也發生在彈藥兵上，開設前支點只是一個科目，如何把但要從彈藥庫取出，接續要放在那邊，其實單位承參都有規劃。但規劃歸規劃，如何落實才是重點，上述新聞是，現在連借用地方里民活動中心、宮廟都有困難，遑論戰時要如何應敵了。
承平時期沒有實際訓練的士兵，對國家安全來說不是件好事情。高層的職責是籌措這些部隊所需要的場地與公文，對於外界的非難也必需第一時間反應。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com