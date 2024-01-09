洪榮宏搬家到鄉下！親手打造開心農場 陪伴85歲高齡母
洪榮宏日前攜手班鐵翔、吳俊宏、林良歡、孟慶而與林宏銘等歌手齊聚高雄為「台灣愛與希望國際關懷協會」獻唱。提到愛心獻唱，洪榮宏分享陪伴獨居老人，班鐵翔延續好友艾成的愛心，吳俊宏難忘與天使緊握雙手，林良歡愛子先天心疾，不捨受虐兒淚崩。洪榮宏分享近況，透露他搬到鄉下，完成屬於自己的「開心農場」，還照顧85歲高齡的媽媽。
記者吳雨婕／綜合報導
首度擔任愛心晚會主持人的歌手孟慶而，獻唱愛與希望協會的主題曲〈光〉，帶動現場大合唱，千人壯觀燈海，開啟感動序幕；實力派演員班鐵翔演唱拉丁與英文名曲〈Besame Mucho〉、〈Stuck On You〉，接著甜心寶貝林良歡演唱台語金曲〈紅豆〉、〈我愛你千萬年〉等；封號小王子的吳俊宏熱唱金曲〈台灣加油〉；金曲歌王洪榮宏壓軸演唱金曲〈一支小雨傘〉立即讓現場瘋狂，接著他與林宏銘熱唱〈永遠的兄弟〉。
提到近況，洪榮宏分享搬到鄉間，完成自己心中的開心農場，養雞種菜與果樹，每天都需要體力付出，雖然有點累，但看到農場從無到有，一切都值得了，此外，照顧85歲高齡老母，陪伴母親話家常，洪榮宏表示過往演藝工作忙碌，現在有機會能多陪母親是件非常幸福的事，「與母親相處，感覺回到兒時情景，我們都會互相撒嬌，重溫往日溫馨時光。」他才剛從新加坡演出返台，接著開始忙著為2月龍年開春將在馬來西亞雲頂的個唱準備。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁