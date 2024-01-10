強烈冷空氣今報到！午後急降溫「連兩天下探8度」 投票日天氣曝
強烈冷空氣今（10）日南下，北台灣將在午後急降溫！氣象專家吳德榮表示，今天清晨截至5：03各地區平地最低氣溫約在14、15度，而在週四清晨、晚上到週五清晨，台北觀測站有觸及「強烈大陸冷氣團」定義（≦12度）的機率，局部平地最低氣溫可能將降至8度以下，要特別注意。
記者張嘉哲/綜合報導
吳德榮表示，今天大陸冷氣團推動水氣南移，上半天北部、東半部有局部短暫雨，下午起漸漸轉乾，不過氣溫驟降，北台灣是越晚越冷，民眾要注意天氣變化。今天各地區氣溫，北部19度降至10度，中部12至24度，南部14至26度，東部12至24度。
吳德榮提到，根據最新模式模擬顯示，從週四開始至週六投票日各地為晴朗穩定的天氣，週四清晨受到冷氣團影響，白天北偏冷、南轉涼；而週五週六開始冷氣團逐漸減弱，氣溫回升，白天北舒適、南微熱；不過因為冷空氣及「輻射冷卻」同時作用，皆明顯偏冷，因此週四清晨、晚上、週五清晨三個時段，台北觀測站有觸及「強烈大陸冷氣團」定義（≦12度）的機率，局部平地最低氣溫可能將降至8度以下。
至於下週天氣如何？吳德榮說，下週日各地為晴朗穩定的天氣，氣溫續升，下週一另一波東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、北台轉涼；下週二東北季風漸減弱，轉為東半部有局部短暫雨，氣溫略升。