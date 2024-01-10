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強烈冷空氣今報到！午後急降溫「連兩天下探8度」　投票日天氣曝

▲強烈冷空氣今（10）日南下，北台灣將在午後急降溫，接下來兩天北台灣在早晚局部地區可能降至8度以下。（圖／記者張志浩攝）
▲強烈冷空氣今（10）日南下，北台灣將在午後急降溫，接下來兩天北台灣在早晚局部地區可能降至8度以下。（圖／記者張志浩攝）

記者張嘉哲/綜合報導

強烈冷空氣今（10）日南下，北台灣將在午後急降溫！氣象專家吳德榮表示，今天清晨截至5：03各地區平地最低氣溫約在14、15度，而在週四清晨、晚上到週五清晨，台北觀測站有觸及「強烈大陸冷氣團」定義（≦12度）的機率，局部平地最低氣溫可能將降至8度以下，要特別注意。

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吳德榮表示，今天大陸冷氣團推動水氣南移，上半天北部、東半部有局部短暫雨，下午起漸漸轉乾，不過氣溫驟降，北台灣是越晚越冷，民眾要注意天氣變化。今天各地區氣溫，北部19度降至10度，中部12至24度，南部14至26度，東部12至24度。

▲氣象局今（30）日回顧了今（2022）年氣候總回顧指出，全台2022年總共經歷9大極端氣候，包含寒流提早報到；7至8月缺少颱風，直到9月才發出首個颱風警報。（圖／NOWnews）
▲強烈冷空氣南下，北台灣今天越晚越冷，在週四清晨、晚上、週五清晨三個時段，挑戰「強烈大陸冷氣團」的機率上升，局部地區有機會降至8度。（圖／NOWnews資料照）
吳德榮提到，根據最新模式模擬顯示，從週四開始至週六投票日各地為晴朗穩定的天氣，週四清晨受到冷氣團影響，白天北偏冷、南轉涼；而週五週六開始冷氣團逐漸減弱，氣溫回升，白天北舒適、南微熱；不過因為冷空氣及「輻射冷卻」同時作用，皆明顯偏冷，因此週四清晨、晚上、週五清晨三個時段，台北觀測站有觸及「強烈大陸冷氣團」定義（≦12度）的機率，局部平地最低氣溫可能將降至8度以下。

至於下週天氣如何？吳德榮說，下週日各地為晴朗穩定的天氣，氣溫續升，下週一另一波東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、北台轉涼；下週二東北季風漸減弱，轉為東半部有局部短暫雨，氣溫略升。

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