最冷時段還沒到！冷氣團越晚越強「挑戰寒流」 台北入夜剩下9度
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，今（10）日冷氣團開始南下侵台，氣溫越晚越低，甚至有機會轉為寒流，預估最低溫會出現在今日深夜至明（11）日清晨，苗栗沿海空曠區有攝氏8度以下的低溫，台北也有接近攝氏9至10度低溫，週五（1月12日）白天起冷氣團減弱，選前之夜、總統大選日天氣穩定、各地高溫皆超過攝氏20度。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師歐宗學指出，今天北台灣白天高溫只有攝氏17度左右，中南部仍可達攝氏21度以上，晚上至明晨受到冷空氣搭配輻射冷卻影響，各地都會有感降溫，北部市區低溫攝氏11至12度，空曠郊區有攝氏10度或以下低溫發生機會，晚歸或明天早起出門務必注意保暖。
歐宗學提及，週四（1月11日）冷氣團持續影響，白天時在陽光底下相對的氣溫感受沒那麼冷，但入夜以後到週五清晨，又會有一波攝氏10度左右低溫，週五白天起冷氣團減弱，白天高溫再往上攀升，中央氣象署指出，各地高溫會回升至攝氏20度，中南部也有攝氏21度，週六選舉日清晨雖有輻射冷卻，各地低溫攝氏13至15度，但白天開始回溫相當明顯，中部以北皆在攝氏20度以上，南部有機會來到攝氏25度。
降雨部分，今日下半天到傍晚，乾冷空氣逐漸移入，北部降雨會停止，轉多雲到晴天氣，明後兩天環境偏乾穩定，各地都是晴到多雲，週末兩天僅迎風面的東半部有局部稍多雲量及零星短暫雨。下波變天時間預估在下週一（1月15日），新一波東北季風南下，屆時北部、東半部地區又會轉為陰雨天氣。