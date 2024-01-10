雜亂桌面一夜變整齊！爺爺偷錄影揪打掃小精靈 真「鼠」身分曝光
家中打掃小精靈身分曝光！一位英國老爺爺布魯克的家中，工作桌面時常有很多雜物，但近幾個月當他早上起床時，都會發現桌子都會被莫名其妙做好整理，讓他萌生了好奇心，決定架設夜視攝影機找出「小精靈」，真「鼠」身分也隨之曝光，而清潔鼠賣力的模樣也都被記錄下來。
記者潘毅／綜合報導
綜合外國媒體報導，英國一位75歲的老爺爺布魯克（Rodney Holbrook），從郵差身分退休之後，就專注於自己的野生動物攝影愛好中，家中的工作桌上，時常有各種零碎的攝影用具等，凌亂的擺放著。
不過到了近幾個月，當布魯克早上醒來時，都會發現桌面好像被整理過一般，不少東西都會被好好收在盒子中，讓他開始好奇幫忙打掃的「小精靈」究竟是什麼來頭，因此就在工作室內架設夜視攝影機。
隨後透過鏡頭也讓答案揭曉，打掃小精靈的真實身分就是一隻小老鼠，牠都會在半夜時現身，逐一將堅果、軟木塞、螺絲等雜物放到桌上的小盒子中。布魯克看到畫面後，也決定將小老鼠取名為「威爾斯」，並替牠封上清潔鼠的稱號。
至於為何威爾斯會主動替人類進行打掃呢？布魯克則推測，或許是小老鼠想透過擺放這些雜物來掩蓋住堅果，是藏匿食物的天性讓牠做出像是在打掃的行為，但無論如何，布魯克也樂在其中，繼續提供堅果、擺放雜物，讓威爾斯繼續牠的清潔鼠職涯。