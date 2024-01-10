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得乳癌切除乳房身心衝擊大　自體組織重建手術搭「2武器」獲新生

▲得乳癌切除乳房身心衝擊大　自體組織重建手術搭「2武器」獲新生
▲得乳癌切除乳房身心衝擊大　自體組織重建手術搭「2武器」獲新生

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】根據國民健康署2023年的統計資料，乳癌為我國婦女發生率第1位之癌症，發生高峰約在45至69歲之間，約為每十萬名婦女188至194人。每年有逾萬位婦女罹患乳癌，逾2,000名婦女死於乳癌，相當於每天約31位婦女被診斷罹患乳癌、6位婦女因乳癌而失去寶貴性命。

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乳癌標準治療　以乳房切除為主

奇美醫院醫學美容中心暨整形外科主任陳俊嘉指出，目前乳癌的標準治療方式仍是以乳房切除為主，而罹癌的壓力與心理的創痛，往往令人措手不急，加上面對殘缺的身體，更是難以招架。然而，現今醫療的進步，不僅可以進行微創手術切除腫瘤，同時也能進行自體乳房重建手術，能讓病人重獲新生，不但能恢復健康，更能夠保持完整的乳房樣貌。

自體組織重建手術　不易排斥、感染

陳俊嘉指出，乳房切除後的重建上，以立即性的重建可以得到最好的結果。乳房切除後的重建主要可分為自體組織重建(深下腹壁動脈穿通皮瓣手術、腹直肌橫行皮瓣重建、闊背肌皮瓣重建)及義乳重建兩種手術方式。

以自體組織重建來說，乳房的形狀與自然乳房相似，但手術過程複雜、時間花費較長，需要仰賴醫師的技術與經驗。但這種方式相對於乳房植入物重建手術利用矽膠、膠原蛋白等植入物更為安全，也不易產生排斥、過敏、感染、異物反應(發炎、變硬)等副作用。

乳房重建方式
乳房重建方式

DIEP flap技術　減少術後疼痛、早恢復

陳俊嘉表示，奇美醫院近期在深下腹壁動脈穿通皮瓣手術(DIEP flap)重建自然的乳房時，使用ICG術中皮瓣血流探查及術後植入式都卜勒血流偵測，增加了手術的安全性，以及術後照護上的舒適性。術後病人對重建後的對稱性、自然及柔軟度均感到非常滿意。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60503

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