▲得乳癌切除乳房身心衝擊大　自體組織重建手術搭「2武器」獲新生

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乳癌標準治療 以乳房切除為主奇美醫院醫學美容中心暨整形外科主任陳俊嘉指出，目前乳癌的標準治療方式仍是以乳房切除為主，而罹癌的壓力與心理的創痛，往往令人措手不急，加上面對殘缺的身體，更是難以招架。然而，現今醫療的進步，不僅可以進行微創手術切除腫瘤，同時也能進行自體乳房重建手術，能讓病人重獲新生，不但能恢復健康，更能夠保持完整的乳房樣貌。
自體組織重建手術 不易排斥、感染陳俊嘉指出，乳房切除後的重建上，以立即性的重建可以得到最好的結果。乳房切除後的重建主要可分為自體組織重建(深下腹壁動脈穿通皮瓣手術、腹直肌橫行皮瓣重建、闊背肌皮瓣重建)及義乳重建兩種手術方式。
以自體組織重建來說，乳房的形狀與自然乳房相似，但手術過程複雜、時間花費較長，需要仰賴醫師的技術與經驗。但這種方式相對於乳房植入物重建手術利用矽膠、膠原蛋白等植入物更為安全，也不易產生排斥、過敏、感染、異物反應(發炎、變硬)等副作用。
DIEP flap技術 減少術後疼痛、早恢復陳俊嘉表示，奇美醫院近期在深下腹壁動脈穿通皮瓣手術(DIEP flap)重建自然的乳房時，使用ICG術中皮瓣血流探查及術後植入式都卜勒血流偵測，增加了手術的安全性，以及術後照護上的舒適性。術後病人對重建後的對稱性、自然及柔軟度均感到非常滿意。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60503
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