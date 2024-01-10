▲他聖誕夜「器官捐贈」　三院合作遺愛圓滿！

我是廣告 請繼續往下閱讀
器官捐贈三院合作 聖誕夜遺愛圓滿亞東醫院的器官捐贈移植團隊接獲新泰綜合醫院通知後，立刻啟動調度急診、重症醫學部、神經外科等醫療人員進行。器官捐贈是一場與時間的賽跑，醫護團隊分秒必爭，先後完成肝臟、腎臟移植手術；眼角膜、腹腔血管的摘除；並將骨骼捐贈給台北榮民總醫院組織庫。聖誕夜的大愛捐贈橫跨3家醫院緊急動員近百名醫護、4間手術室完成器官移植手術，遺愛圓滿。
家屬遺愛人間 受贈者感恩聖誕賜福陳先生的大愛幫助了許多等候移植的病人。1位等候肝臟的病人在接受移植受術後，於加護病房意識清楚、脫離呼吸器，且生命徵象穩定，1月3日已轉出普通病房；另外2位等候腎臟的病人，則在移植手術後立即轉往普通病房，病況穩定好轉；眼角膜則已先交由國家眼庫評估，配對通知後預計於1週內執行角膜移植手術。家屬遺愛人間的決定，將悲傷故事改寫為聖誕夜奇蹟，受贈者們皆表示，這份聖誕禮物可以說是人間最美最好的聖誕賜福。
對生命的慷慨奉獻 器官捐贈重獲新生亞東醫院院長邱冠明表示，本次跨院際合作器官捐贈與移植手術，讓亞東醫院的醫療團隊得以再為生命的延續而努力；非常感謝陳先生與家人的大愛，希望藉由這些善舉，呼籲更多人加入器官捐贈的行列。器官捐贈不僅是對生命的慷慨奉獻，更是給予等待器官的患者重新活下去的機會，讓他們見證生命因為捐贈而重獲新生的奇蹟。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60505
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw