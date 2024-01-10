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他聖誕夜「器官捐贈」　三院合作遺愛圓滿！

▲他聖誕夜「器官捐贈」　三院合作遺愛圓滿！
▲他聖誕夜「器官捐贈」　三院合作遺愛圓滿！

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】60多歲陳先生於去年聖誕夜晚被發現路倒昏迷，經熱心路人通報119，送往新泰綜合醫院搶救後，12月27日經醫師評估已呈現腦幹衰竭，家屬雖不捨但想起父親生前那樂於助人的心，仍決定大愛器官捐贈，將生命的希望傳遞給有需要的人。兒子也表示：「雖然父親不在了，但想到有更多人因為爸爸的愛得以健康的活著，真的很有意義。」

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器官捐贈三院合作　聖誕夜遺愛圓滿

亞東醫院的器官捐贈移植團隊接獲新泰綜合醫院通知後，立刻啟動調度急診、重症醫學部、神經外科等醫療人員進行。器官捐贈是一場與時間的賽跑，醫護團隊分秒必爭，先後完成肝臟、腎臟移植手術；眼角膜、腹腔血管的摘除；並將骨骼捐贈給台北榮民總醫院組織庫。聖誕夜的大愛捐贈橫跨3家醫院緊急動員近百名醫護、4間手術室完成器官移植手術，遺愛圓滿。

家屬遺愛人間　受贈者感恩聖誕賜福

陳先生的大愛幫助了許多等候移植的病人。1位等候肝臟的病人在接受移植受術後，於加護病房意識清楚、脫離呼吸器，且生命徵象穩定，1月3日已轉出普通病房；另外2位等候腎臟的病人，則在移植手術後立即轉往普通病房，病況穩定好轉；眼角膜則已先交由國家眼庫評估，配對通知後預計於1週內執行角膜移植手術。家屬遺愛人間的決定，將悲傷故事改寫為聖誕夜奇蹟，受贈者們皆表示，這份聖誕禮物可以說是人間最美最好的聖誕賜福。

對生命的慷慨奉獻　器官捐贈重獲新生

亞東醫院院長邱冠明表示，本次跨院際合作器官捐贈與移植手術，讓亞東醫院的醫療團隊得以再為生命的延續而努力；非常感謝陳先生與家人的大愛，希望藉由這些善舉，呼籲更多人加入器官捐贈的行列。器官捐贈不僅是對生命的慷慨奉獻，更是給予等待器官的患者重新活下去的機會，讓他們見證生命因為捐贈而重獲新生的奇蹟。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60505

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