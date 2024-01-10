▲癌藥副作用導致下肢潰瘍　「低能量雷射」加速傷口癒合

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低能量雷射 非侵入性治療方法安南醫院皮膚科主任羅子焜說明，低能量雷射（Low-Level Laser Therapy, LLLT）是一種非侵入性的治療方法，透過波長大約650nm至1000nm的低劑量雷射光，促進組織修復和細胞再生。他提到，低能量雷射已經被廣泛應用於四大皮膚相關問題，包括傷口癒合、發炎控制、皮膚組織修復，以及慢性皮膚疾病的輔助治療。
刺激細胞代謝助傷口癒合 發炎控制改善皮膚狀態羅子焜進一步說明，低能量雷射共有四大特點如下。
一、傷口癒合：低能量雷射能夠刺激細胞代謝，提高細胞內ATP（三磷酸腺苷）的合成，進而促進傷口癒合。具體而言，雷射光的能量被細胞吸收後，有助於啟動細胞內的生化反應（photobiostimulation），促進蛋白質合成，加速傷口邊緣的再生和修復，縮短整個癒合過程的時間。
二、發炎控制：透過減少發炎相關的細胞激素和化學物質的釋放，雷射治療有助於減輕皮膚紅腫、疼痛和發熱等炎症反應，緩解患者不適感之餘，改善皮膚狀態。
三、皮膚組織修復：低能量雷射可以刺激膠原蛋白的生成，促進纖維母細胞的增殖，從而改善皮膚的彈性和結構。對於皮膚受損、疤痕形成，以及皮膚老化的情況，低能量雷射有望於組織重建和修復上取得良好效果。
四、皮膚疾病輔助治療：對於疱疹後神經痛，雷射治療可以減輕症狀、控制發作，以提高患者的生活品質。此外，低能量雷射對於過敏性皮膚疾病的治療，也具備正向成效。
安全、無副作用 癌友可與醫師充分討論總體而言，低能量雷射在皮膚科的應用，為一種安全、無副作用的治療方式，具有促進傷口癒合、發炎控制、皮膚組織修復，和慢性皮膚疾病輔助治療等多方面的優點。不過，羅子焜主任呼籲，雖然低能量雷射優點不少，患者仍應在皮膚專科醫師的建議下進行治療，以確保其有效性和安全性。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60506
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