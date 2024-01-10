電腦店裝WiFi機收費3千！男怒找老闆對質「坑我爸媽」 結局逆轉
在台灣的社會中，「服務」值不值錢一直常常成為產生消費爭議的主因。近期就有民眾目睹，社區中一對老夫妻找了電腦店老闆裝WiFi機，沒想到過幾天他們兒子卻找老闆在社區大廳對質，質疑店家收費過高。最終老父親一開金口後，瞬間結束了這樁鬧劇，過程也引發大批網友省思。
記者潘毅／綜合報導
一位網友在臉書社團《爆廢公社》上發文提到，自己區住的社區近期發生了一樁爭執事件，一對退休老夫妻找社區外圍電腦店，來安裝WiFi網路無線分享器，安裝過程沒問題，總收費為3千元，並提供一年到府服務，這期間故障維修＋設定跑掉重設都免費。
不過過幾天之後，沒有與老夫妻同住的兒子與媳婦，突然現身社區之中，因為他得知父母裝設WiFi被收取了3千元，認為電腦店坑了不懂行情的父母，隨後告找來電腦店老闆對質，狂罵對方「黑店」。而老闆則反駁，認為自己收價是合理行情。
眼見雙方爭執不休，老夫妻也不斷將兒子拉開，但都無效，最終老父親忍不住開了金口反問兒子「有事情人家一叫就來了，你有嗎？你有嗎？」語畢，兒子沉默不語，也讓一旁看見過程的原PO不禁讚嘆「老爸爸這一句震撼人心」。
不少網友看完後也紛紛回應：「對於年輕人來說，就是機器買回來插網路線而已，但對老人家來說並不是阿」、「除非兒子能跟電腦店老闆一樣，一年內隨叫隨到，不然真的覺得沒啥好吵的」、「在台灣，服務就不值錢阿，也常常因此惹出交易糾紛，水電師傅、鎖匠更是心酸阿」、「爸爸開明」、「外出工資一小時起碼收800-1000，這不算太貴啦」。