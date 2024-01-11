名家論壇》黃創夏／「中華民國共同體」的崩潰危機

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近日最讓人訝異的就是馬英九，當國民黨和民眾黨正在互相爭取對方選民，大打「棄保」與「反棄保」之際，連柯文哲都指稱侯友宜是「中國支持的人」、侯友宜反駁是「抹紅」之際，而侯友宜又在最後催票階段，復刻16年前馬英九「準備好了」經典廣告時，等於被視為選情最後神主牌的馬英九，竟然讓侯友宜和國民黨陷入尷尬！
這是馬英九接受《德國之聲》專訪，竟稱「需相信習近平」，馬英九的話當然有其前言後語，但在此時選舉最關鍵階段，以馬英九的政治涵養，怎會不知有負面重大影響？
更離譜的是，馬英九還一直把《中華民國憲法》和他念茲在茲的「九二共識」堅定地綑綁再一起，這話一出，反而等於替賴清德所謂的「中華民國憲法和九二共識綁在一起是災難」的說法「背書」，反打了先前一直攻擊賴清德的國民黨之論述！
這樣的國民黨，真的是有共同信念的團體嗎？
然而不要譏笑國民黨，事實上，在外來勢力的操作之下，維繫中華民國在台灣的「想像的共同體」，都有崩潰的危機。
前幾天，英國的《泰唔士報》特別關注即將到來的台灣總統大選，專文中特別提到中國介選的手法翻新，特別是在「心理作戰」層次上，將會走新的「灰色地帶」，造成台灣更多的互相猜忌、不信任、和更多內鬨與摩擦。
《泰唔士報》特別指出兩個新發展需要特別關注：一個當然是在網路虛擬世界的假訊息會越來越精緻，造成虛實莫辨；另一個就是從今年初以來，中國解放軍持續超過16顆以上的「空飄氣球」穿越台灣上空，正在對台灣的民心士氣，製造紛擾與分化。
這種「居高臨下、任意穿越」把戲，是在營造一種「不確定風險」之新型態灰色「不對稱認知戰」，形成一種無法預測之「戰爭與和平」的心理干擾，也會製造一個現代化民主國家組成的最核心認知-「想像的共同體」集體認知崩解，除了製造彼此的爭吵與分裂之外，最可怕的是在變成一種「新常態」之後，整個社會對於危機的可能發生，越來越麻痺。
這種麻痺在一個所謂的「長征二號火箭」搭載一枚衛星，在廣東上空異常彈道偏移，穿過台灣之台南與台東上空之下，國防部首度發布「國家級警報」後，完全呈現出台灣的「想像共同體」的崩解已經發生！
「想像的共同體」認知，是台灣在1996年以來的民主發展，重要的核心認知，中華民國台灣的未來，在台灣這塊土地上的人都禍福與共，更不容外來勢力粗暴干預或吞併，正因為如此，面對從自1996年以來中國共產黨的軍事、政治與經濟脅迫，總是適得其反。
一個有正常共同體認知的國度，對於不理性、不按國際常規的鄰居，當然保持著高度警戒，例如，南韓與日本，面對北韓不遵守國際規則的射火箭或導彈，就是保持著高度警戒，導彈和火箭的原理，和彈道本就高度重疊，誰也無法預判這個不理性的鄰居，在載具中承載的，究竟是殺傷性武器還是所謂的衛星？
正因為如此，只要北韓有動作，南韓與日本的「國家級警報」每每啟動，也沒有成為這兩個國家內部的政治攻防與選舉操作。
遵循國際常規與理性的國度，當然常常發射火箭與衛星，甚至像美國或俄羅斯等軍事強權，也會試射洲際彈道飛彈，負責任的做法都是會提前告知彈道可能經過的國度，這是一種對彼此的尊重。
解放軍或中國太空單位，從不尊重台灣，任意穿越，更何況《彭博》最新獨家報導，中國火箭軍的導彈燃料還可能「灌水」，隨時會有不可測的解體危機，這麼不專業的東西穿越台灣上空，怎能不嚴密警惕？
然而，一個警報卻引起選舉的各自表述，這種紛亂已經讓全球看到台灣的「想像的共同體」認知分裂之危機，這將是台灣最大的、可能的未來危機。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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