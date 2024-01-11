▲年輕男子性格突變嚇壞親友　強行就醫原來是躁鬱症影響

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是真是假難以分清 每次發病都將使腦部受損據統計，台灣約有13.4萬名思覺失調個案，平均每一千人約有3-6個人罹患思覺失調症，其症狀分為正性症狀與負性症狀兩種。正性症狀包括妄想、幻覺、幻聽；負性症狀則有無法自我照護、不想工作、不注重清潔、社交能力降低等。
台中榮民總醫院精神部侯伯勳科主任指出，思覺失調症是一種腦部疾病，如果沒有接受妥善且持續的治療，症狀反覆出現干擾，每次發病都是對腦部的傷害，將造成認知及社會功能的退化，復發越多次、大腦功能回復機會就相對越低。許多思覺失調症患者原有的穩定工作，因發病關係，情緒不穩定、影響人際關係，沒辦法好好工作，每次復發住院都要向公司請假，動輒兩週、一兩個月，不只工作銜接有困難，無法回到既有的工作及家庭崗位，難以融入社會。
藥物治療多元化 控制病情有解方對於思覺失調症患者而言，維持穩定治療、擁有穩定生活與工作是相當重要的。發病時由於大腦內部的神經傳導物質失衡，造成病人對外在的思考知覺判斷出現異常或扭曲，可能產生幻覺、幻聽或是其他異常感覺，而這些感覺在當下對於患者都是很真實的。侯伯勳科主任表示，藥物治療是必須的，藉由藥物介入才能改善症狀，重新整合神經傳導物質的失衡狀況，加上其他治療輔助，病人的腦功能才可能慢慢回復。
現代精神醫學藥物發展迅速，思覺失調症病人的臨床用藥方式包含口服與注射藥物，但部分不規則就醫、甚至抗拒使用口服藥物的病人，往往因病情控制不佳而有極高機率再次復發及住院。為改善思覺失調症病人之服藥順從性，臨床上常藉由施打長效針劑，減少病人口服藥物次數，不僅可達成長期穩定病情之目標，亦能降低再住院率。
長效針劑亦有不同成分的選擇，副作用多寡與藥物成分有關。在意副作用者，建議選擇安全性高，副作用更少的長效針劑成分施打，較不會引起代謝症候群和變胖，也可避免因泌乳激素升高導致月經不來等症狀。
長效針劑需就醫評估 健保給付好安心侯醫師坦言，思覺失調症屬於精神科慢性疾病，天天吃藥對於病患來說的確是一大壓力，尤其患者有時無法辨別真假、病識感薄弱，經常覺得自己沒有問題，導致漏藥、忘記吃藥、自行斷藥等情形發生。尤其思覺失調症不像高血壓或糖尿病，停藥之後血壓/血糖會明顯變高，通常在停藥一段時間後症狀才會復發，因此患者短期停藥並不會感受到急迫性，然而其中卻潛藏著極大風險。有鑑於此，施打長效針劑即可有效避免這個狀況，也減少照顧者每天需提醒吃藥、和患者長時間來回溝通交涉的負擔，對照顧者跟病人都是較好的治療模式。
台灣近年積極建立社會安全網並推廣長效針劑的施打，對於社會功能的維持以及住院率的下降是非常顯著的。醫師指出，我國政府對精神疾病患者照顧十分周全，只要醫師評估病人施打長效針劑是有其必要性的，目前健保都有提供給付、不須病人自費，因此如果患者有相關需求都可與醫師討論用藥治療，不但能協助患者逐漸養成固定回診追蹤的習慣，亦能達到病情穩定，一步步回到生活的軌道上。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60519
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