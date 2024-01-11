▲總統大選倒數！焦慮、易怒注意　醫籲「7心法」遠離選舉症候群　

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什麼是「選舉症候群」？亞東醫院精神科林竺君醫師說明，「選舉症候群」並非精神科正式的疾病診斷，是指「選舉」這種壓力對身心狀態的影響。選舉前，人們擁有各自的政治立場，常處於興奮和激昂的狀態，對選舉結果充滿期待；然而，有部分民眾在此時就已經出現身心症狀，如焦慮、易怒，甚至躁症發作。
選舉結束後，面對不符合預期的結果時，可能有失落、悲傷、擔憂，甚至憤怒和激躁等反應，有時甚至會發生暴力和對自己或他人造成傷害的案例。
為什麼會出現「選舉症候群」？選舉過程中，有些民眾可能投注大量精力，其壓力反應在生理或心理狀態。林竺君指出，除了主動參與的群體外，一般民眾仍會受到選舉周圍「壓力」的影響。例如，媒體持續報導民調、弊案等；政論名嘴或候選人以災難化、煽動性的言論加劇選情，這也可能使選民感到不安；親朋好友熱烈討論對候選人的看法，使政治氛圍無所不在；有些人關心國家未來的發展，密切追蹤公共議題的最新進展。以上種種情況皆可能使非候選人的我們無法逃避選舉壓力，進而出現「選舉症候群」。
哪些人可能出現「選舉症候群」？林竺君醫師表示，在選舉熱潮中，每個人都可能出現選舉症候群。美國心理學會對2020年美國總統大選的相關研究指出，超過2/3的成年人表示選舉對他們而言，是重要的壓力來源。越是深刻投入政治議題、自身與政治相關性越高、依賴新聞媒體程度較高的人，以及支持的候選人未當選時，都更容易出現選舉症候群。
此外，值得注意的是，曾經或目前接受精神科診斷的患者，也更容易受到影響。另有研究指出，即使被認為對政治較冷感的年輕人，同樣可能受到選舉影響而出現心理困擾。
「選舉症候群」有哪些症狀？選舉前，民眾的憂鬱和焦慮程度逐漸上升，臨床上也經常看到選舉造成身心不適的病人，但通常在選舉結束後逐漸緩解。有研究顯示，2020年美國總統大選帶來的焦慮和憂鬱甚至超越了2019年COVID-19疫情。常見選舉症候群的症狀包含：焦慮、憂鬱、低落、注意力不集中、易怒、異常亢奮、疲倦、失眠、食慾變化、絕望感或身體不適但找不到明顯病因等。
七大心法遠離選舉症候群林竺君醫師提醒，臨床上存在一種「心碎症候群」，主要是由於身體經歷極端的情緒和壓力變化，產生過量的興奮性內分泌激素，導致心臟無法負荷，即壓力影響心血管功能引起的壓力性心肌病變，嚴重者可能面臨生命危險。建議：
- 增加生活可控感，專注於自己可以控制的事情。維持規律的生活和工作，選舉日到來前，不要過度、反覆猜想可能的不良結果。
- 減少花費在媒體的時間，不過度攝取相關訊息。
- 若遇上選舉相關的談話，不必說服與自己不同的觀點，且練習簡單的話語結束對話。
- 參與對自身有益的事情，如舒壓活動，或將壓力轉化為有意義的活動，例如擬定投票計畫。
- 保持與家人朋友聯繫。
- 保持活躍，透過運動減壓。
- 避免使用酒精、毒品或非醫師處方的藥物來處理壓力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60527
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