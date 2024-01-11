▲強震搖晃往哪逃？　保命3步驟、避難首推1地點

我是廣告 請繼續往下閱讀
我可以去哪裡避難？為了提供民眾於地震發生後，可以有安全的避難及緊急收容安置，台北市在每1個行政區內擇定1處具有開放空間及緊急救援道路之大型避難場所，建立具備維生功能的防災公園；例如，松山區防災公園為「民權公園」，位於民權東路4段，新中街交叉口（民權國小旁），平時可作為民眾休憩、運動之重要場所，一旦發生大規模地震時，則可迅速成為避難安置、指揮、調度之據點。
地震風險 房屋堅固度是關鍵鄭朝元指出，平時的防災準備工作相當重要，因整修房子而降低原有地震防護，所造成的人禍損害，占了地震傷亡中的高比例，為老房子翻修時，一併考量提升地震防護，例如加固樑柱等，請務必注意，不要在整修房子時反而降低地震防護。事先了解自家的風險，是否建築老舊、位於土壤液化帶、是否有瓦斯管線等等，如果自家風險較高，可以考慮搬遷、或視情況為自家投保地震險。
１建築是否老舊？
２房屋是否位於土壤液化帶？
３家中是否有瓦斯管線？
而當大規模災害發生的時候，電力、自來水、食物等生活必需品恐無法順利取得。多數民眾確認居家環境經無安全疑慮後，會選擇留在家中渡過，所以平時家中要準備生活必需品，以備不時之需。
松山區公所最後呼籲，民眾平日應熟悉居住環境，對於生活周遭環境要有所認識。例如，利用地圖了解附近的道路與地形、模擬可能潛在的危險或曾發生過什麼類型的災害，而周遭最近的空地、公園或方便取得物資的商店等等必須清楚確認，預先做好相關的對策，一旦面臨災難時，才能迅速應變，迅速避難到安全的地方。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60509
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw