▲常半夜上腹痛，進食後好轉？醫：很可能十二指腸潰瘍，壞習慣趕快改！

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潰瘍的特異性症狀：羅景全主任表示，十二指腸潰瘍約有3/4的患者會出現上腹疼痛等不適，但腹痛原因繁多，稍較能幫助觀察的特異性症狀，就是於空腹時感到疼痛，例如半夜感到上腹疼痛，但吃了些東西後便感覺到減緩，這就有可能是因為胃酸過多造成十二指腸不適、甚至潰瘍。不過許多時候也可能僅是輕微潰瘍，沒有症狀、沒有併發症、不影響健康或生命安全，黏膜漸漸修復後便康復。
潰瘍和位置有關？羅景全主任說明，十二指腸介於胃和小腸之間，為小腸的前段，是小腸的一部份，主要作用就是消化和吸收，消化從胃部而來尚未完全消化的細碎食物、糖、油脂等，也從十二指腸就開始吸收養分。由於十二指腸接在胃之後，胃酸從胃下來此處首當其衝，所以是潰瘍好發之處。
潰瘍的關鍵和影響因素：當受胃酸侵犯高過於黏膜修復，就會形成十二指腸潰瘍，是十二指腸常見的疾病之一，風險因素可包括菸、酒、消炎止痛藥、刺激性食物等外在因素，以及幽門桿菌感染，還有因壓力、不良生活作息等，使胃酸過多所造成的潰瘍，這些都是常見風險。
就只是較常腹痛而已沒關係？十二指腸潰瘍嚴重也有危險。
雖說十二指腸潰瘍有可能僅是腹脹、腹痛、食慾下降、感覺灼熱等，和民眾熟知的胃食道逆流相似，並隨時間漸漸康復，也可能沒有症狀，但既然已經有腹痛自然不宜置之不理，若風險因素未改、反覆發生，也可能出現明顯症狀或出現其他影響。
３大嚴重併發症：羅景全主任舉例，像是潰瘍嚴重到傷害血管造成出血，這是最常見的併發症之一，此情況可能出現黑色糞便、嚴重也會造成貧血危害生命。另外，反覆的潰瘍也會使得結痂，反覆結痂便會增加十二指腸阻塞的機會，較容易噁心、嘔吐。除此之外，當潰瘍嚴重到穿過十二指腸的肌肉層，便會形成穿孔，將會使得食物、細菌等等進入腹腔，恐形成腹膜炎帶來生命危險。
反覆發作也可能和癌症有關：另外，雖說經常出現十二指腸潰瘍是否會引起十二指腸相關癌症，還有待醫學更多研究證實，且臨床上較少見，但羅景全主任認為，身體不論哪個器官長期處於慢性發炎狀態，都是有可能增加癌症風險，若反覆十二指腸潰瘍，就須留意是否也有潛藏癌症，可能正是因癌症反覆引起潰瘍。也有少數是因體內有胃泌素瘤，造成胃酸大量分泌，潰瘍就好不了。
防十二指腸潰瘍關鍵在胃酸，醫籲良好生活，地雷別亂踩。
治療重點在降低胃酸：羅景全主任表示，上腹疼痛未必就是潰瘍，需透過胃視鏡檢查得知，可無痛、麻醉後進行。而十二指腸潰瘍最主要的治療目標就是減少胃酸分泌，像是透過質子幫浦的抑制劑，減少胃酸到十二指腸時的刺激，降低潰瘍傷害。在出現如上述提到的出血、阻塞、穿孔等嚴重併發症時，則會視情況考慮以手術治療。
預防重點也在降胃酸，止痛藥族群該怎麼辦？預防十二指腸潰瘍發生，羅景全主任提醒日常生活就得留意，包括避免抽菸、酗酒、刺激性飲食等，作息也要正常、適度紓壓，也潔淨飲食防範幽門桿菌，以減少胃酸過多的情況發生。消炎止痛藥、阿斯匹林等也盡量避免，但若是有非用不可的需求，也可以先詢問醫生是否開立治療十二指腸潰瘍的特效藥，預防性用藥保護黏膜、降低胃酸分泌，以減少胃酸傷害十二指腸。或是透過其他藥物取代消炎止痛藥、阿斯匹林。了解十二指腸潰瘍形成的原因並妥善保養，更有助避免反覆發生！
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