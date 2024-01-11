名家論壇》陳冲／加密資產是蟑螂？

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加密幣自2009年發行迄今，已經成千上萬，有的不成氣候，甚至如流星疾然而逝；有的眾人爭捧，卓然有成，其中以比特幣為代表作。對加密幣，金融大咖一向不予看好，甚至有點鄙視，其中最露骨的評論，當推BIS(國際清算銀行)總裁所說「比特幣是泡沫、龐氏騙局以及環境災難的綜合體」，其他類似指責，多如繁星，不勝枚舉。2014年，我在一場演講中，引用2012/1/15美國法庭影集一幕Bitcoin for dummies之劇情，並分享看法: 比特幣不是貨幣，更不是法幣(Fiat)，充其量只是投資工具，只要參與者有信心，前仆後繼，熱度就會維持；一旦信心崩解，無人接手，也就雲消霧散。一晃就是十年，比特幣(或其他加密幣)的發展，大致如此，而其價量或有大幅變化，而本質基本上不變。
經濟學人雜誌以蟑螂描述比特幣，雖然謔而不虐，倒也傳神，甚至有點艷羨，因為打不死的蟑螂，是對生命力的禮讚。如以價格論英雄，姑不談古早的市價(2010/5/22一個比特幣只能買兩個披薩)，以前一波的低點，2022/6/19一枚比特幣17749美元，而今年開春(1/8)價格已是46924元，波動異常，但也說明歷經震盪，依舊活躍如小強。前述經濟學人歲末短文，開宗明義就點到，蟑螂被去頭，仍然可活一星期，恰如全球前兩大加密交易平台首腦趙長鵬及Bankman-Fried在2023下半年先後被訴，依然不影響加密幣價格屢創新高，顯示投資組合中多元化資產的潛力。
以蟑螂與加密幣相提並論，經濟學人不是創舉，2021/5/17克魯曼(P. Krugman)為說明QE不會造成通膨，曾以Monetary cockroach評擊加密幣的支持者，不過這位諾貝爾獎得主發言主要是在支持聯準會的貨幣政策，同時克魯曼也曾質疑加密幣究能解決何種社會問題(What problem does this technology solve?)，這也是金融大咖們看不出加密幣intrinsic value(內在價值)何在的原因。這些質疑也許都是事實，但不要低估區塊鏈在未來世界的潛力，也勿輕忽各種加密幣背後的社會意義層次。
從金融大咖易忽略(也是這次選舉所有候選人都視而不見)的社會層面觀察，我在2021/6/8曾在媒體發表「正視加密幣的階級鬥爭意涵」一文，指出新世代在舊世代主導的金融遊戲中，沒有角色，以致貧富差距加劇，而數位時代的加密資產，正是新世代利用主場優勢的翻身良機，這種因財富分配不均而衍生階級鬥爭的心理，是任一國的主政者，都不應忽略的因素。也許不會發生革命，但有朝一日，新世代逐漸接手，屆時比特幣如仍炙手可熱，加密資產就不是普通蟑螂，而是Man in Black電影中的超級生物了!經濟學人認為加密幣之所以火紅，是對新科技在未來廣泛應用的一項賭注，看來也不無道理。
加密幣是否小強，其實並不重要，美國SEC（證管會）已經宣布核准比特幣ETF的發行，加密資產方興未艾，當務之急，還是趕緊確定數位資產(包括NFT)的主管機關，並健全其法制，如依現狀，行政院僅用鋸箭+補鍋法指定主管部會，卻未提供任何法律基礎，又寄望業者自組公會，訂定自律規範，希望不致如我所言，沒有他律的自律，終將會是場災難。
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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