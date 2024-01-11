趙正平宣布將再婚！年初迎娶小22歲空姐女友 想給她安全感
55歲的藝人趙正平（趙哥）曾有一段婚姻，2021年宣布離婚，結束6年婚姻，他坦言自己是「失敗的丈夫」，一度想把前妻追回來，不過後來與小22歲空姐女友相戀，感情發展非常穩定，近日他接受採訪，坦言有計劃迎娶女友，準備好踏入下一段婚姻，要給女友一個名分，「年紀差這麼多，該給的安全感還是要的」，但只會先登記不會宴客，保持一如既往地低調。
記者江芷稜／綜合報導
趙正平曾在《11點熱吵店》透露，第一任婚姻適逢結婚年齡，覺得寂寞不想當「剩男」，在朋友聚會上認識前妻，約會幾次覺得對方很懂事、細心，認識僅1個半月就閃婚，可是婚後老婆開始控管他的生活，希望他不要抽雪茄、不能飯局請客，相處細節上突顯出彼此的差異，相敬如賓很多年，不願被管的趙正平，信奉婚姻不能忍耐的道理，最後兩人壓力很大選擇離婚。
據《聯合報》報導，趙正平與空姐女友去年認愛，相處非常融洽，為了給女友安全感，給對方一個名分，今年會登記結婚，但不會對外宴客。過去因前妻不願意沒有拍婚紗照，這次會積極瘦身拍婚紗，目前幸福肥81公斤的他會努力減肥，但第二次婚姻依舊不會公告老婆臉孔，避免未來增加困擾。
趙正平宣布再婚消息，在台灣、中國都受到矚目，他形容空姐女友很懂事，會跟他的家人相處，是個很有正能量的女生，平常跟小女友相處，會處處讓著對方，若是吵架會先低頭退讓，畢竟女友年紀小，「女生就是要人家疼、人家哄，多講幾句對不起，對方有錯不要計較，把她當小朋友看待」，維持融洽關係。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁