今夜猛降回10°C ！投票日北台灣「最低溫11°C」 全台降雨機率曝
今（11）日白天北部回溫攝氏17度至19度，其他地區高溫達攝氏20度以上，不過今晚到明日清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地低溫暴跌回攝氏10度。明天白天溫度陸續回升，投票日當天北台溫低溫攝氏11度，各地日夜溫差最多達攝氏12度，天氣穩定，僅迎風面東部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，下週一再有新一波東北季風影響開始。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員林定宜預報指出，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晚到明日清晨溫度偏低，中部以北、東北部攝氏10到12度，其他地區攝氏14到15度中部以北、花蓮、金門等靠近山區平地或空曠地區可能有攝氏10度以下低溫。
氣象署已發布低溫特報，今（11日）晚至明（12日）北部、東北部地區及南投、彰化、雲林、嘉義、金門局部有攝氏10度以下氣溫發生的機率，請注意。
林定宜提醒，明天白天冷氣團逐漸減弱，北部、東部高溫回到攝氏21度至22度，中部攝氏24度、南部攝氏25度，溫度逐漸回升到週末。
不過投票日當天要注意，清晨受到輻射冷卻影響，清晨溫度偏低，北部攝氏11到23度、中部攝氏13到25度、南部攝氏15到26度、東部攝氏15到22度，早起出門請添加衣物保暖，投票日整體天氣穩定，只有迎風面東部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。
好天氣持續到下週一，迎接新一波東北季風增強，最低溫時機在下週二清晨，大台北約攝氏15度，北部攝氏13度、中部攝氏14度、南部攝氏16度，除了北部、東北部轉涼外，北部、東部有局部短暫雨。下週三東北季風開始減弱，各地氣溫回升，東部、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。