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中華職棒球員工會公開發文！肯定蔡其昌對棒球環境的奉獻

▲蔡其昌宣佈連任中職會長，六球團都同意。（圖／蔡其昌辦公室提供，2023.09.02）
▲蔡其昌宣佈連任中職會長，六球團都同意。（圖／蔡其昌辦公室提供，2023.09.02）

記者吳政紘/綜合報導

大選將至，由理事長陳傑憲領導的中華職棒球員工會公開發文力挺蔡其昌。工會表示，這屆立委任期中，職棒球員工會特別感謝蔡其昌副院長(台中市第一選區)，在接下了中職聯盟會長一職後，對職棒球員工會而言最直接的感受，就是讓從吳志揚會長時期就遲遲無法推進的團體協約討論終於有了決定性的開展；而職棒聯盟規章的透明化、第六隊的出現、各項比賽制度的修正、國家隊選訓賽的全力支援，更都是令球員與球迷印象深刻的改變。

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球員工會強調，尤其在FA制度的調整上，透過A、B級球員的設計，讓更多需要舞台球員能夠在交易市場上有被看見與選擇的機會；當然，包含成功實現已經討論了近十年的運產條例第26-2條企業贊助抵稅的成功修正；促成國內各球場得到政府修繕協助的公共建設經費，都是蔡其昌委員在立委與聯盟會長任內對於整體職業棒球環境的正面貢獻。

工會也表示除了肯定，球員工會對會長也有著更多的期許，在這三年的任期中，作為以球迷出身自豪的職棒聯盟會長，無論是WBC、亞冠賽、亞錦賽，我們有著太多可以跟國際互動的機會。

但看向美、日、韓等國家的職棒發展，相信會長跟球員工會一樣都能夠感受到我們在制度面上討論仍然有著太多的落後。

因此，無論是團體協約內容的擴充討論，FA制度的繼續修正，讓更多球員可以透過交易得到更大的舞台與發揮空間，以至於延續職棒球員工會復會時的核心關懷，如何讓假球防治能夠繼續得到落實，球員工會都期盼能夠與聯盟進行更多的溝通討論，讓這些制度的改變能在蔡會長在第二個會長任期中一一實現。

最後，工會再次感謝蔡其昌會長在第一個任期的認真努力，也要感謝蔡其昌委員這四年在立法院任期中為職棒產業搭建基礎的穿針引線，期盼在本次大選過後，蔡會長可以延續這幾年的正確政策路線，讓台灣職棒環境繼續朝制度化與友善球員的方向繼續前進。

蔡其昌表達感恩之意也表示，擔任會長三年期間，特別感謝中華職棒球員工會理事長陳傑憲與前任理事長周思齊，與聯盟保持密切合作與溝通，我們一步一步為台灣棒球環境健全發展而努力，而球員工會在兩位前後任理事長的領導下，持續朝著正確且進步的路線前行。

蔡其昌再次感謝中華職棒球員工會全體球員夥伴們的推薦與支持，「我會持續努力，未來不論在立法院還是會長的位置，我都會持續為棒球環境努力。」

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