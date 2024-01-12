中華職棒球員工會公開發文！肯定蔡其昌對棒球環境的奉獻

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工會也表示除了肯定，球員工會對會長也有著更多的期許，在這三年的任期中，作為以球迷出身自豪的職棒聯盟會長，無論是WBC、亞冠賽、亞錦賽，我們有著太多可以跟國際互動的機會。
但看向美、日、韓等國家的職棒發展，相信會長跟球員工會一樣都能夠感受到我們在制度面上討論仍然有著太多的落後。
因此，無論是團體協約內容的擴充討論，FA制度的繼續修正，讓更多球員可以透過交易得到更大的舞台與發揮空間，以至於延續職棒球員工會復會時的核心關懷，如何讓假球防治能夠繼續得到落實，球員工會都期盼能夠與聯盟進行更多的溝通討論，讓這些制度的改變能在蔡會長在第二個會長任期中一一實現。
最後，工會再次感謝蔡其昌會長在第一個任期的認真努力，也要感謝蔡其昌委員這四年在立法院任期中為職棒產業搭建基礎的穿針引線，期盼在本次大選過後，蔡會長可以延續這幾年的正確政策路線，讓台灣職棒環境繼續朝制度化與友善球員的方向繼續前進。
蔡其昌表達感恩之意也表示，擔任會長三年期間，特別感謝中華職棒球員工會理事長陳傑憲與前任理事長周思齊，與聯盟保持密切合作與溝通，我們一步一步為台灣棒球環境健全發展而努力，而球員工會在兩位前後任理事長的領導下，持續朝著正確且進步的路線前行。
蔡其昌再次感謝中華職棒球員工會全體球員夥伴們的推薦與支持，「我會持續努力，未來不論在立法院還是會長的位置，我都會持續為棒球環境努力。」