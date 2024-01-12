新加坡學生遇小粉紅！中國留學生怒喊：你們都是中國人
不只台灣人出國可能會遇到熱愛中共的「小粉紅」，新加坡人也難以倖免。一名中國留學生指出在加拿大留學時，詢問身邊的亞洲女生是不是中國人，結果對方回「我是新加坡人」，讓她當場氣炸，立刻上網發文，並痛批對方「講中文流中國血統，卻不認自己的祖國」。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據小紅書貼文，一名中國留學生因為課堂上有疑問，所以詢問了坐在旁邊的亞洲女生，她先是詢問對方會不會說中文，對方給予肯定的回應後，她便詢問了對方：「是不是中國人？」沒想到對方回答：「我是新加坡人。」讓這名留學生當場「氣得直發抖」。
她表示自己原本想去新加坡旅遊，現在直接從旅遊名單中劃掉，原因是「這種人的國家不配」。她的貼文反而引起網友們的熱議，這篇「愛國貼文」並沒有得到自家人支持，而是換來種種的嘲諷。
因為共產黨習慣進行「大內宣教育」，使得一小部份的人會有「天朝思想」，甚至變成「小粉紅」，所謂小粉紅，意指盲目支援中國共產黨言論的中國大陸青年或青少年，經常不問青紅皂白地批評任何人，被封為「現代紅衛兵」。
她的發文引起許多各地網友的回應，有的網友說：「加拿大人是英國人嗎？」、「你在加拿大？怎不回來報效祖國」、「台灣人講的玻璃心，大概就是這種吧」、「地球人都是中國人？」和「沒文化真可怕，新加坡是聯合國承認的主權國家」。