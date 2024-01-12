選前之夜凱道造勢　吳欣盈：台灣被藍綠拖垮24年

民眾黨今（12）日於凱達格蘭大道舉行選前之夜造勢活動，副總統候選人吳欣盈約20時45分進場，隨即在台上發表演說。吳欣盈說，藍綠執政以來，薪資沒漲，長照不足，變成亞洲四小龍最後一名，甚至東協國家在後面緊追。她表示，許多的問題國際上早就有解方，只要接軌國際，問題有一半就可以解決了。
記者邱新博／台北報導
吳欣盈上台時用台語跟民眾打招呼，她表示，這幾天到南部造勢，很高興可以有機會認識民眾，更有支持者做她的人型氣球、加菲貓為她加油。她話鋒一轉表示，藍綠輪流執政以來，生活有變好？薪資沒漲、長照不足、變成亞洲四小龍最後一名，東協國家緊追在後；日本有失落的30年，台灣也因為藍綠停擺了20年，這讓她在國外跑60幾個國家非常有感。
吳欣盈說，非常高興3年前柯文哲讓她當不分區立委，可以投入服務台灣；她常常說有一個好消息與壞消息，壞消息就是藍綠惡鬥了24年，拖垮了台灣向前的腳步，應該做的都沒有做，不過好消息是，許多問題國際上早就有解方，譬如歐盟的GDP或是BPR個資法，讓人民做自己資料的主人；新加坡的主權基金、歐美的數位醫療、綠色金融等，「我相信只要接軌國際 我們的一半的問題就可以解決了」。
吳欣盈說，政府應該要幫人民賺錢，不是拿更多錢；她曝，有阿嬤送她一大包菜包含著淚說「藍綠惡鬥很久，老年人沒有人照顧，有讓年輕人看到希望的黨，她願意支持。」他最後表示，希望下一代過得更好，讓她把所有的國際經驗與人脈帶來更好的解方給台灣。