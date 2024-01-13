喊「我有投票」免費吃串燒！必勝客、達美樂、壽司郎都「殺半價」

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價格親民的「柒息地」居酒屋，即日起至1月17日，於各門市消費不限內用或外帶，對店員喊「我有投票」，就能免費吃「香酥肥腸」串燒1份，還有「全品項95折」優惠。提醒大家，每人限兌換一次。
📌必勝客：10款13吋大披薩「週末限定5折」
必勝客不只平日有199元划算優惠，即日起至1月28日也有六日外帶限定好康，13吋大披薩、10種口味通通5折！包括經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、雙層美式臘腸、夏威夷、松露海鮮珍珠起司、法式卡菲海陸、金皇軟殼蟹干貝比薩都能任選。
📌達美樂：半價！16吋「起司火山四喜披薩」自帶超狂熔岩
達美樂則台日聯手打造16吋「起司火山四喜披薩」，在披薩中間隆起火山口、裝滿100%莫札瑞拉起司及切達起司，開賣自帶超狂熔岩的披薩，共有「起司火山四喜披薩」、「瑪格莉特火山四喜披薩」及「海鮮火山四喜披薩」3 種口味，外帶半價只要 549 元起優惠；套餐則有「起司火山四喜披薩」搭配烤雞條、Puff 香腸、鱈魚星星、 香烤薯球 4 款副食及一瓶大可樂，849 元起把香濃起司沾好沾滿。
📌壽司郎：水煮松葉蟹「殺半價40元」、鮭魚20元 感蟹祭大請客
壽司郎歡慶40週年，即日起至1月28日開吃「大感蟹祭」，特別選出原價80元一貫的「水煮松葉蟹」殺半價只要40元！推薦難得一見「生松葉蟹」、「大生松葉蟹&蟹膏蟹肉」，還有人氣夯品「辣醬軟殼蟹」、「螃蟹奶油可樂餅」共9款螃蟹大軍；還有每貫20元的「炙烤鮭魚腹」、「炙烤半生鮪魚」、「丸久小山園焙茶霜淇淋」都能爽吃。