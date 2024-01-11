投票日11大速食買一送一！拿坡里炸雞買8送8、麥當勞雞塊買10送10

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拿坡里炸雞專賣店農曆年前超狂回歸，1月13日至1月28日，限時16天再度開賣「8塊炸雞桶買一送一」，原價800元的16塊炸雞，殺半價399元就能入手。雙倍酥脆微辣的「6塊滋滋腿排＋2支酷樂雞腿」，買一送一爽吃16塊炸雞只要花399元，換算下來，一塊炸雞才25元有夠划算！
📌麥當勞免費送漢堡！12款「買一送一」 麥克雞塊買10送10
麥當勞APP本週全新優惠上架，即日起至1月14日，買超值全餐免費送吉事漢堡或金黃地瓜條；還祭出2組79元精選優惠餐，「麥香魚＋小杯玉米湯」、「麥香雞＋小杯玉米湯」都只要79元；另有「大麥克＋中杯可口可樂」99元優惠。提醒大家，每券限兌換一次，單筆交易限用一張，僅限於餐廳內使用。
麥當勞歡樂送即日起至1月16日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，可享10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠。
提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
📌必勝客買一送一！聯名欣葉小聚「松葉蟹軟殼蟹」抽999純金 7款大披薩199元
必勝客新春聯名欣葉小聚主廚監製「金皇軟殼蟹干貝披薩」，新上市可享外帶大披薩「買一送一」、外送買大送小好康；以PK APP選購可免費升級龍捲風餅皮，或搭配三個大比薩888元優惠活動。
還有全台限量5000個「松葉蟹大蝦干貝披薩」，用1個錢幣餅皮、6隻軟殼蟹、8個蟹鉗（錢）、8隻鳳尾蝦、8個干貝所組成，大啖龍年「一路發發發」的吉祥寓意。單點1049元，即日起至1月15日開放PK APP會員獨家訂購。現在吃必勝客聯名新口味還可抽獎鎮瀾宮999純金套組，價值破萬元，名額共三位。
必勝客即日起至1月19日前，新年「超值必勝嗑」，限平日外帶「7款13吋大披薩199元」，共有全新經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸，多達7種口味的13吋大披薩，可以用199元划算價格開吃，還能限時加碼「免費升級」薄脆餅皮好康。
📌肯德基買一送一！加1元多一件優惠 「5塊炸雞蛋撻桶」套餐299元
肯德基1月12日起至1月26日，祭出尾牙「買一送一」優惠！玉米濃湯(大)、百事可樂(中)都能「買一送一」，上校雞塊「買4送4」！除了划算66元開吃下午茶套餐，還有優惠代碼「40558」爽吃「5炸雞+2蛋撻+2綠茶」299元、優惠代碼「40451」開嗑「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」特價269元好康；使用「預訂快取」還能「加1元多一件」蛋撻或炸雞。
📌漢堡王12款買一送一！華堡日優惠代碼「送五吋華堡」
漢堡王「冬季優惠券」即日起無畏漲價吃到2月15日，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也「買一送一」，還有飲料則是大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款「買一送一」。
最新華堡日重磅回歸，1月17日全門市（機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積除外），上午10點半至各店打烊前30分鐘，購買華堡系列套餐，即可加送一顆「五吋大漢堡：華堡」。
建議1月13日至1月17日，先使用漢堡王官網預訂外帶，訂購華堡系列套餐，指定1月17日華堡日當日取餐，並輸碼「LOVEBK」即贈華堡乙顆。當日於門市現場購買，出示漢堡王華堡日Facebook貼文或Line推播；或在官網訂購輸入優惠代碼「LOVEBK」，並購買指定華堡系列套餐，也可享「五吋華堡」乙顆。
📌21世紀烤雞「加1元多3件」！買一送一隱藏優惠
21世紀風味館烤雞即日起至1月23日，購買香草烤雞可享「加1元多3件」，爽吃起司烤餅(8吋) x 1＋蜂蜜綠茶(M) x 2，相當於只要花銅板價1元，就可以吃到原價185元的副餐美食，無痛升級雙人套餐有夠划算。
提醒大家，台大微風、21TOGO門市不適用；炸雞部位恕不得挑選；部分門市因無販售起司烤餅改黃金脆薯(大)；不適用foodpanda、UberEats等外送平台(包含外帶自取功能)和訂餐服務，請至門市兌換使用。
另有21熟客券「買一送一」隱藏優惠，即日起至3月19日，出示券面圖片或說出優惠代碼，划算開吃5款「買一送一」，包括雞肉洋蔥圈、香草烤雞蓉玉米濃湯(大)、雪豆腐布丁、冬瓜檸檬凍飲、蜂蜜綠茶(Ｍ)，都可享「買一送一」優惠；還有「第二件半價」現省604元。
📌達美樂半價！16吋「起司火山四喜披薩」自帶超狂熔岩
達美樂則台日聯手打造16吋「起司火山四喜披薩」，在披薩中間隆起火山口、裝滿100%莫札瑞拉起司及切達起司，開賣自帶超狂熔岩的披薩，共有「起司火山四喜披薩」、「瑪格莉特火山四喜披薩」及「海鮮火山四喜披薩」3 種口味，外帶半價只要 549 元起優惠；套餐則有「起司火山四喜披薩」搭配烤雞條、Puff 香腸、鱈魚星星、 香烤薯球 4 款副食及一瓶大可樂，849 元起把香濃起司沾好沾滿。
📌頂呱呱「6炸雞299元」！3組新春優惠套餐
頂呱呱最早釋出2024年新春優惠，即日起至1月14日開吃限定3款「開啟好雞運」優惠餐，預料會是最搶手的「新春6塊雞餐」主打經典台式薄皮嫩雞，爽吃「原味炸雞3塊＋3支原味雞腿」特價299元（原價360元），提醒大家，原味炸雞部位恕不指定；原味炸雞每塊可＋9元升級辣味炸雞。
而「炎上雞翅新春餐」大啖「辣味炸雞2塊＋辣味雞翅4支」也是特價299元（原價358元）；「滿福雞塊新春餐」則是「阿勇雞塊24塊＋可樂系列(M)2杯」，搭配獨家田園醬，特價199元（原價330元），而且套餐可樂還可升級更換大杯或其他飲品，現省131元。
📌爭鮮買一送一！聯名「老四川」麻辣鍋
爭鮮出奇招聯名麻辣鍋名店「老四川巴蜀麻辣燙」，即日起至3月3日，於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS全台門市，火熱開賣「酸辣比目魚邊鰭」、「香辣胡麻松阪豬」、「紅祥辛拌蝦」3款辣味壽司；搭配新年「好事花生牛」、「甜蜜燻鮭干貝」、「大橘大利」3款甜壽司討喜氣。活動期間單筆消費滿600元，並持用餐發票至「老四川」全台門市內用滿850元，可免費獲得430ml烏梅汁1瓶。
爭鮮古亭店改裝新開幕，祭出「買一送一」限店隱藏優惠，1月8日至1月14日，內用北海道厚鮮干貝「1+1貫」優惠價60元；1月15日至1月21日，內用鮮蝦壽司「2+1貫」優惠價30元；1月22日至1月28日，內用焦糖鮭魚「1+1貫」優惠價40元。幫大家加菜還能省荷包，壽司控們可要好好把握。
📌壽司郎：水煮松葉蟹「殺半價40元」、鮭魚20元 感蟹祭大請客
壽司郎歡慶40週年，即日起至1月28日開吃「大感蟹祭」，特別選出原價80元一貫的「水煮松葉蟹」殺半價只要40元！推薦難得一見「生松葉蟹」、「大生松葉蟹&蟹膏蟹肉」，還有人氣夯品「辣醬軟殼蟹」、「螃蟹奶油可樂餅」共9款螃蟹大軍；還有每貫20元的「炙烤鮭魚腹」、「炙烤半生鮪魚」、「丸久小山園焙茶霜淇淋」都能爽吃。
📌藏壽司：台灣限定聯名三麗鷗13款扭蛋
藏壽司則宣布1月19日起，開搶台灣限定聯名三麗鷗13款扭蛋！新春限定讓人氣主角Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗喜拿與酷洛米，穿上日本和服搭配浪漫春櫻，夢幻兌換4款磁鐵書籤、4款櫻花吊飾及5款鮮度君吊飾；最特別的是，這次不只把鮮度君的透明蓋設計成角色造型，還打造將近4公分尺寸的特賞「櫻花凱蒂」，精緻度雙雙大升級。
新年推出「開運鮮饗」開運三品，爽吃炙烤明太子鮭魚、鮮蝦佐石澤沙拉醬、蟹風味棒鮮蝦手卷，都只要40元就能滿足；還有3款金爆巧克力甜點，包括濃黑70%巧克力蛋糕、巧克力泡芙塔、爆爆焦糖莓果巧克力聖代，收服甜點控。