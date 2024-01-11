選舉日手搖飲料「買一送一」！星巴克、可不可等12家優惠一次整理

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星巴克foodomo限定好友分享，即日起至2月15日每週三至五、不含2月7日至2月14日，可享指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元），特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「美式紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），換算下來最便宜一杯63～80元之間，實在相當划算。
📌TEA TOP：Uber Eats「買一送一」！全門市秀排骨便當「折10元」
TEA TOP第一味即日起至1月14日，出示排骨便當、或購買排骨便當的發票，也能享仙楂108「現折10元」優惠；建議手搖飲料控們，TEA TOP的「仙楂108」茶王點微糖微冰最順口。
TEA TOP也有外送平台Uber Eats「買一送一」優惠，點購仙楂108、冬瓜檸檬、大吉嶺奶茶、茉香綠茶、冬瓜青茶都有「買一送一」。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌頃刻間：今一日限定「買一送一」
頃刻間加入LINE好友，每個月都能獲得2張「買一送一」優惠券，限定每月1號、11號、21號和31號開喝。提醒大家，優惠不限品項與加料、取價低者折。
📌COMEBUY：Uber Eats手搖飲料「買一送一」
COMEBUY也限定外送平台Uber Eats有獨家「買一送一」優惠，粉條奶茶、紫米可可、梅果茶都有「買一送一」！提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌樂法：Uber Eats手搖飲料「買一送一」
樂法 Le Phare限定外送平台Uber Eats「買一送一」優惠，點購大杯蘋果蜂蜜綠茶、柳橙鮮綠都有「買一送一」。
📌珍煮丹：每月喝免費喝「黑糖經GO杯」
以招牌黑糖珍珠鮮奶站穩一席之地的珍煮丹，體恤女生每月總有幾天不舒服，今起加入珍煮丹官方LINE帳號，每月即可獲得「黑糖經GO杯」免費兌換券乙張。為想來點溫暖的人，以獨家比例黑糖沖入溫熱水，特製溫暖不燙口的黑糖經GO杯，只要憑手機LINE會員至全台門市即可兌換，每人每月限領乙次。
📌可不可熟成紅茶：5杯95折！寄杯「買10送1」
可不可熟成紅茶即日起推出寄杯服務，柚果紅茶(M)「5杯95折」；胭脂紅茶(L)或胭脂多多(L)＋水玉都有「買10送1」優惠。
📌BLIKE：免費加料！升級大杯不加價
歡慶「BLIKE」台北延吉店2024年1月1日開幕，整個1月都享「免費加料」優惠，點中杯直接升級大杯不加價、或中杯「現折10元」；還可享有獨家活動，現場消費加贈一組5入進口茶包，每日限量50組，送完為止。
📌翰林茶館：國宴珍奶限時特價99元
翰林茶館創辦人堅持黃金比例，選用特優質斯里蘭卡紅茶加入濃郁鮮奶，調配出「國宴珍奶」最佳風味，大方預告一月每週六日16:00～17:00，限時特價「國宴珍奶99元」。提醒大家，黃金比例恕無法調整糖度；數量有限，每日售完為止（每次限購2杯）。
📌路易莎：咖啡飲品「第二杯半價」
路易莎咖啡黑卡會員優惠4重奏，2月前可享11:00前，咖啡飲品「第二杯半價」；超值早餐＋1元升級「美式黑咖啡」；11:00後，飲品＋蛋糕，「蛋糕」可享9折；憑黑卡點數5點換「任一飲品9折」。
📌旺月捌：任選草莓新品「兩杯9折」
即日起至2024年1月14日，「任選兩杯草莓新品9折」、任選一杯薑汁系列88折回饋。
📌cama café：新品嚐鮮「折扣10元」
迎接2024，連鎖咖啡品牌 cama café 再度攜手大甲鎮瀾宮媽祖加持，選用象徵「富桂」與「圓滿」的台灣在地桂圓結合咖啡，推出期間限定飲品「富桂好韻美式」與「富桂好韻拿鐵」。
過年應景兩款限定飲品，即日起於全台 cama café 街邊店門市（不包含豆留系列旗艦店）販售，即日起至1月23日，可享嚐鮮「折扣 10 元」優惠。