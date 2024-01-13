侯友宜開票之夜競總現場冷清 2名大學生北上搖旗相挺
2024總統大學開票結果即將在今晚揭曉，國民黨總統、副總統候選人侯友宜與趙少康的開票之夜和選前之夜地點相同，皆選在板橋第一體育場，邀請支持者到場一起看開票，不過現場氣氛並未如預期的熱烈，擺放了1600張紅椅，但入席率卻不到一半，一名特地從台中北上支持「侯康配」的逢甲大學建築系學生表示「真的出乎意料」。
記者陳詩雨／新北市報導
這名莊同學表示，自己是一早從台中投完票後，就趕快買高鐵票，北上到板橋相挺侯友宜，並表示儘管自己身邊大多都是柯粉，但自己屬於不要戰爭的「親中派」，認為台灣應該就是要回到馬英九時代才是比較好的選擇。
而和他一起到現場為侯友宜讚聲的黃同學，更在鏡頭前高呼「學長加油」！他表示自己身為侯友宜嘉義高中的學弟，一定要相挺一下！且認為國民黨推出的「侯康配」才能真正讓台灣免於戰爭「像烏克蘭沒有比較好」，因此就算要自掏腰包買高鐵票，但仍要「衝一波」。
不過這幾位逢甲大學學生是現場少見的年輕面孔，根據《NOWnews今日新聞》記者觀察，有不少年輕民眾僅是因為現場有胖卡餐車，算是「路過一下」，借坐、吃完東西就要離開。面對記者詢問「今日是否有投侯友宜？」，皆尷尬的笑著搖搖頭，算是記者訪問時的意外插曲。
但一名80歲的張姓大哥興奮的拉住記者表示，自己非常想要接受訪問，因為自己是特地從美國返台投票的國民黨支持者，「這一票非常的貴」，但他認為自己神聖的一票代表的是守護台灣、守護台灣下一代、不要戰爭，所以距離也無法改變他回台投票的堅強意志。