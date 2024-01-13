人物／公主形象太強烈！吳欣盈難幫柯文哲加分　倉促參選屢爆爭議

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更何況，吳欣盈擔任副手競選的期間，柯文哲的發言也都讓吳欣盈相當尷尬。在民眾黨布局立委的席次時，吳欣盈向柯文哲爭取選松山、信義區立委、甚至連任不分區立委，都被柯文哲拒絕，在前立委黃國昌加入民眾黨時，柯文哲甚至說出「一個抵五個」，其中當然也包含吳欣盈，也不免讓外界質疑，一個僅有五分之一個黃國昌的立委，如何能選副手？
此外，柯文哲更自曝，本來高雄市前市長韓國瑜有可能當副手，完全忽略吳欣盈當時早就已經正式投入參選，顯示柯文哲仍字字句句掛念韓國瑜。吳欣盈之後更自曝，得知要參選副手的決定，是當天登記早上柯文哲的一通電話，先不論這個決定的好壞，但可以確定的是，吳欣盈對於參選副手的準備肯定不足，在缺乏政治歷練與專業訓練的狀況中趕鴨子上架，也暴露後續在對外發言、甚至影響辯論會的表現。
吳欣盈在參選之初屢屢失言，更屢屢爆出被外界揶揄的「驚句」，包含Jonnie Walker、嗆記者做決定有沒有跟爸媽討論，參選副總統卻屢跟外交部唇槍舌戰，甚至國籍疑雲時，更說「這是我與美國政府的事」，令輿論譁然。
雖然吳欣盈的進步，在選戰期間是肉眼可見的，甚至上網路節目的反應也比副總統政見會與辯論會更進步、展現出親民一面，然而以選戰步調來說，卻有些太晚；何況在猜物價環節中，又顯示不食人間煙火的形象，成為輿論常談及的對象。
未來吳欣盈的從政之路是否會戛然而止？從柯文哲這次對吳欣盈的角色變化中，能推敲出一些端倪；在民眾黨內應該會受到相當的限制，若就此斷絕，吳欣盈的從政生涯就停在14個月的不分區立委，以及近二月的副總統參選人身分。
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