2024立委完整名單／藍52席、綠51席、白8席、無黨2席！3黨不過半

人物／公主形象太強烈！吳欣盈難幫柯文哲加分　倉促參選屢爆爭議

▲柯盈配敗選，吳欣盈難掩落寞。（圖／記者陳明中攝，2024.01.13）
▲柯盈配敗選，吳欣盈難掩落寞。（圖／記者陳明中攝，2024.01.13）

記者邱新博／新北報導

2024年大選落幕，民眾黨總統副總統「柯盈配」宣布敗選，落居第三。盤點三組副手人選，吳欣盈是三組競選組合中，對於主將加分最少的，整個競選過程中，倉促決定參選也讓吳欣盈的準備不夠充足；且新光吳家的身分，也讓字字句句批評財團的柯文哲相當尷尬，更顯示與民眾黨的調性不合，從政之路是否就此斷絕，要看柯文哲與黨內的後續決定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
以三組總統候選人的副手來說，民進黨的蕭美琴可以幫賴清德的國際關係、對美關係加分，更能鞏固新潮流與英系在上屆選舉中不合的關係，蕭美琴也營造溫暖、戰貓的形象，都讓民進黨的選舉風格中增添新意。而國民黨副總統候選人趙少康之於侯友宜，除了過於伶牙俐齒或是發言風格意識形態過重搶了侯的舞台，但找其擔任副手，就是要鞏固深藍選票，唯獨吳欣盈的出現，除了是女性之外，顯得非常倉促，來歷、背景都與民眾黨的調性不符。

更何況，吳欣盈擔任副手競選的期間，柯文哲的發言也都讓吳欣盈相當尷尬。在民眾黨布局立委的席次時，吳欣盈向柯文哲爭取選松山、信義區立委、甚至連任不分區立委，都被柯文哲拒絕，在前立委黃國昌加入民眾黨時，柯文哲甚至說出「一個抵五個」，其中當然也包含吳欣盈，也不免讓外界質疑，一個僅有五分之一個黃國昌的立委，如何能選副手？

此外，柯文哲更自曝，本來高雄市前市長韓國瑜有可能當副手，完全忽略吳欣盈當時早就已經正式投入參選，顯示柯文哲仍字字句句掛念韓國瑜。吳欣盈之後更自曝，得知要參選副手的決定，是當天登記早上柯文哲的一通電話，先不論這個決定的好壞，但可以確定的是，吳欣盈對於參選副手的準備肯定不足，在缺乏政治歷練與專業訓練的狀況中趕鴨子上架，也暴露後續在對外發言、甚至影響辯論會的表現。

吳欣盈在參選之初屢屢失言，更屢屢爆出被外界揶揄的「驚句」，包含Jonnie Walker、嗆記者做決定有沒有跟爸媽討論，參選副總統卻屢跟外交部唇槍舌戰，甚至國籍疑雲時，更說「這是我與美國政府的事」，令輿論譁然。

雖然吳欣盈的進步，在選戰期間是肉眼可見的，甚至上網路節目的反應也比副總統政見會與辯論會更進步、展現出親民一面，然而以選戰步調來說，卻有些太晚；何況在猜物價環節中，又顯示不食人間煙火的形象，成為輿論常談及的對象。

未來吳欣盈的從政之路是否會戛然而止？從柯文哲這次對吳欣盈的角色變化中，能推敲出一些端倪；在民眾黨內應該會受到相當的限制，若就此斷絕，吳欣盈的從政生涯就停在14個月的不分區立委，以及近二月的副總統參選人身分。

【決戰2024！最新開票結果，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。】  

更多「2024總統開票」相關新聞。

選前之夜凱道造勢　吳欣盈：台灣被藍綠拖垮24年

投票完比「1手勢」遭檢舉！北市選委會將受理調查　吳欣盈回應了

2024立委開票不斷更新／王世堅自行宣布當選！累計綠36席、藍33席

2024總統大選開票不斷更新／賴清德552萬票領先　侯、柯宣布敗選

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選