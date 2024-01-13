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侯友宜票數落後！藍營支持者盼守住立院　游毓蘭大罵要怪柯文哲

▲有逢甲大學學生在台中投完票後，特地搭高鐵北上到板橋，僅為了力挺侯友宜。（圖／記者陳詩雨攝）
▲有逢甲大學學生在台中投完票後，特地搭高鐵北上到板橋，僅為了力挺侯友宜。（圖／記者陳詩雨攝）

記者林志怡陳詩雨／台北報導

國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康得票數一路落後於民進黨候選人組合，對此侯康配的支持者坦言，對於這樣的情況非常不爽，但也只求國民黨能守住立法院，不要讓民進黨繼續瞎搞；該位支持者的日本友人也說，民進黨執政期間，並非真的與日本友好，只是試圖利用日本。國民黨立委游毓蘭則大罵民眾黨總統候選人柯文哲，是導致侯友宜票數落後的禍首。

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對於目前侯友宜、趙少康組合，落後民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴，41歲的黃先生對《NOWnews今日新聞》記者直言，「覺得不舒服、不爽」，因為整整8年了，政府沒有輪替，不知道還要讓民進黨玩多久，他實在很難想像繼續讓民進黨執政，後續會出現什麼樣的問題。

黃先生質疑，台灣未來在國際問題上，要走在風頭浪尖、還是向著和平走？他和朋友都覺得，如果民進黨執政，未來可能走向極端方向，且民進黨執政下很多東西都缺，但現在他只希望國民黨能夠守住立法院，這8年民進黨做的事情太難以接受，高端新冠肺炎疫苗事件也足見民進黨吃相多難看。

「拜託一定要在立法院贏得勝利！」黃先生說，總統歸總統，最終決戰還是在立法院，因為很多法案、政策，最後都要通過立法院這一關，現在聽說很多藍營立委全壘打，這是個好消息，因為要是立法院沒保住，讓民進黨繼續一黨獨大絕不是好事。

黃先生的友人、正在申請台灣國籍的日本人、33歲的邱先生則對《NOWnews今日新聞》說，以前讀研究所時，是國民黨的馬英九擔任總統，但受到日本媒體與網友等影響，他一度以為民進黨執政會比較好，雖然現在民進黨會說台日友好，但實際上只是在利用日本、不是真的友好，日本是被利用的一方。

此外，對於這次國民黨持續落後，游毓蘭大罵柯文哲表示，侯友宜之所以落後 ，最大的原因就是因為藍白合失敗，柯文哲明知道獨立參選贏不了，卻還是獨立參選，而國民黨早就在選前就跟柯文哲支持者喊話，強調「投柯文哲就是白投」。

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