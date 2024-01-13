侯友宜票數落後！藍營支持者盼守住立院　游毓蘭大罵要怪柯文哲

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黃先生質疑，台灣未來在國際問題上，要走在風頭浪尖、還是向著和平走？他和朋友都覺得，如果民進黨執政，未來可能走向極端方向，且民進黨執政下很多東西都缺，但現在他只希望國民黨能夠守住立法院，這8年民進黨做的事情太難以接受，高端新冠肺炎疫苗事件也足見民進黨吃相多難看。
「拜託一定要在立法院贏得勝利！」黃先生說，總統歸總統，最終決戰還是在立法院，因為很多法案、政策，最後都要通過立法院這一關，現在聽說很多藍營立委全壘打，這是個好消息，因為要是立法院沒保住，讓民進黨繼續一黨獨大絕不是好事。
黃先生的友人、正在申請台灣國籍的日本人、33歲的邱先生則對《NOWnews今日新聞》說，以前讀研究所時，是國民黨的馬英九擔任總統，但受到日本媒體與網友等影響，他一度以為民進黨執政會比較好，雖然現在民進黨會說台日友好，但實際上只是在利用日本、不是真的友好，日本是被利用的一方。
此外，對於這次國民黨持續落後，游毓蘭大罵柯文哲表示，侯友宜之所以落後 ，最大的原因就是因為藍白合失敗，柯文哲明知道獨立參選贏不了，卻還是獨立參選，而國民黨早就在選前就跟柯文哲支持者喊話，強調「投柯文哲就是白投」。
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