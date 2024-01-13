擊敗藍白合成功「4連霸」！蔡其昌承諾：不分顏色打造更好的海線

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事實上，蔡其昌今日早早就到清水競選總部，直至自行宣布勝選後，才從總部內走出，逐一向支持者握手道謝，現場放起鞭炮慶祝，選民不斷高喊「蔡其昌當選！」
蔡其昌稍早發表勝選感言指出，面對「藍白夾擊」以及鋪天蓋地的抹黑訊息，相當於站在海嘯第一排「成功當選」，深深感謝海線鄉親的疼惜，也強調未來將繼續不分顏色服務，共同為海線福祉努力，未來4年也將秉持這20年來的初衷，打造更好的海線。
他表示，民進黨必須謙卑反省，積極革新，「我還是對民進黨非常有信心」，政治板塊的移動總會有高低起伏，扎實把事做好，相信還是能得到年輕朋友的支持。
蔡其昌強調，不論是支持國民黨、還是民眾黨，感謝仍願意將選票投給他的每一個好朋友，他會一如以往，不分黨派、不分顏色，服務地方，「蔡其昌一直都在！」話鋒一轉，他感慨表示，這四年與團隊的努力不夠，還無法得部分選民的肯定，他將虛心反省檢討，未來也會加倍努力。
最後，他感謝其他台中市第1選區立委候選人，民眾黨蔡壁如、無黨籍賴信全、無黨籍劉燈鐘，選舉過程也許劍拔弩張，選後期盼能共同為海線的福祉努力。雖然這次成功連任，「但選民要的不是要勝利」，呼籲服務團隊「明天開始，繼續做事吧！」
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