2024立委完整名單／藍52席、綠51席、白8席、無黨2席！3黨不過半

擊敗藍白合成功「4連霸」！蔡其昌承諾：不分顏色打造更好的海線

▲2024大選投票揭曉，台中市第1選區由爭取連任的民進黨立委候選人蔡其昌自行宣布當選，成功拿下「4連霸」。（圖／讀者提供）
▲2024大選投票揭曉，台中市第1選區由爭取連任的民進黨立委候選人蔡其昌自行宣布當選，成功拿下「4連霸」。（圖／讀者提供）

記者鄭妤安／台中報導

2024大選投票揭曉，台中市第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）由爭取連任的民進黨立委候選人蔡其昌自行宣布當選，成功拿下「4連霸」。他發表勝選感言時表示，面對「藍白夾擊」，他相當於站在海嘯第一排當選，未來4年也將秉持這20年來的初衷，打造更好的海線，強調選民要的不是要勝利，「明天開始，繼續做事吧！」

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曾奪立委3連霸、擔任立法院副院長的蔡其昌，過去得票率曾超過5成，更在前一屆拿下6成6超過10萬張的選票，此次與蔡壁如展開「綠白對決」，由於該區藍營未推出候選人，第1選區成為「藍白合示範區」，但最終仍由蔡其昌勝出、成功4連霸。

事實上，蔡其昌今日早早就到清水競選總部，直至自行宣布勝選後，才從總部內走出，逐一向支持者握手道謝，現場放起鞭炮慶祝，選民不斷高喊「蔡其昌當選！」

▲（圖／讀者提供）
▲支持者在蔡其昌競選總部前不斷高喊「蔡其昌當選！」（圖／讀者提供）
蔡其昌稍早發表勝選感言指出，面對「藍白夾擊」以及鋪天蓋地的抹黑訊息，相當於站在海嘯第一排「成功當選」，深深感謝海線鄉親的疼惜，也強調未來將繼續不分顏色服務，共同為海線福祉努力，未來4年也將秉持這20年來的初衷，打造更好的海線。

他表示，民進黨必須謙卑反省，積極革新，「我還是對民進黨非常有信心」，政治板塊的移動總會有高低起伏，扎實把事做好，相信還是能得到年輕朋友的支持。

蔡其昌強調，不論是支持國民黨、還是民眾黨，感謝仍願意將選票投給他的每一個好朋友，他會一如以往，不分黨派、不分顏色，服務地方，「蔡其昌一直都在！」話鋒一轉，他感慨表示，這四年與團隊的努力不夠，還無法得部分選民的肯定，他將虛心反省檢討，未來也會加倍努力。

最後，他感謝其他台中市第1選區立委候選人，民眾黨蔡壁如、無黨籍賴信全、無黨籍劉燈鐘，選舉過程也許劍拔弩張，選後期盼能共同為海線的福祉努力。雖然這次成功連任，「但選民要的不是要勝利」，呼籲服務團隊「明天開始，繼續做事吧！」

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