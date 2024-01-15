「小周芷若」被爆臨時棄演！于正怒公開與經紀人對話轟：人品之差
大陸知名編劇于正製作過《延禧攻略》、《宮鎖珠簾》等多部知名戲劇，昨（14）日于正在直播中爆料，他的新劇《五福臨門》開拍前被「小周芷若」祝緒丹臨時落跑辭演，痛批「一個演員人品如此之差，如此不講誠信，以後怎麼混」。
記者薛羽彤／綜合報導
祝緒丹在2019年新版《倚天屠龍記》裡飾演周芷若，因此有「小周芷若」的稱號。于正昨日為了自己製作的新戲《五福臨門》開直播，談到換角一事，「人家突然有了女一號（女主角），肯定不能阻擋人家的前途，女演員機會難得，祝好，五福臨門，迎的是福氣，不是怨氣對不對」，爆料祝緒丹臨時不演了，還曝光自己和她的經紀人對話。
對話中，于正表示，因為祝緒丹原先談妥要出演于正新劇《五福臨門》女三的角色，于正為此還換掉本來選好的演員，怎料祝緒丹公司卻在開拍前，才通知他已和別劇簽了女主角合約。祝緒丹經紀人也趕緊向于正道歉，「您也別生氣，她也是太想要機會，一下被女主角的機會沖昏了頭，我們也氣了一晚上，還是得讓她走正了」。
于正和祝緒丹公司口頭上談妥並未簽訂合約，雖然沒違約，但在于正看來已經背信。今日他在微博上發文透露，他認為娛樂圈的陰溝太多了，有什麼事就擺到檯面上來說，自己不後悔公開對話，也不怕網軍或祝緒丹粉絲謾罵，「我招人恨不過是說了你們沒膽子說的話，做了你們沒膽子做的事。」
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