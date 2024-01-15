不滿美、日、歐多國欲赴台為大選致賀！中國外交部：強烈不滿

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毛寧稱，「國際上誰違反一個中國原則，就是干涉中國內政，侵犯中國主權，必將遭到全體中國人民和國際社會的共同反對」，同時也表示已經對有關國家發聲明、「致賀」等違反一個中國原則的錯誤做法表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。
此外，新加坡外交部也在先前恭賀賴清德和民進黨勝選，並強調將在新加坡的「一個中國」政策的基礎上，繼續發展對台友好關係，新加坡外交部發言人稱，「新加坡會在我們的『一個中國』政策基礎上，繼續發展與台灣和台灣人民密切和長久的友好關係。」
毛寧則同樣表示已經在第一時間向新方提出嚴正交涉，「新加坡領導人曾多次表示，台灣問題是中國紅線中的深紅線，中方重視新方這一說法，希望新方嚴格恪守一個中國原則，以實際行動維護中新友好關係大局。」
新加坡外交部則稱，新加坡一貫支持兩岸關係和平發展。對話、建立互信及尋求合作，對海峽兩岸都有利，也有助於廣泛區域的穩定與繁榮，並受到新加坡和國際社會的歡迎。
此前，中國外交部也已經針對美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）抵達台北拜訪一事指出，美國國務院就「中國台灣地區選舉」發表聲明，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違背美方所作僅與台灣地區保持文化、商務和其他非官方關係的政治承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。
就連中國駐日本大使館、駐英國大使館、駐歐盟使團，也分別對於歐日英祝賀台灣選舉的行為表達不滿，稱台灣問題屬於中國內政。
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