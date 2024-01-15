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不滿美、日、歐多國欲赴台為大選致賀！中國外交部：強烈不滿

▲中國外交部發言人毛寧。(圖:推特@MFA_China)
▲中國外交部發言人毛寧。(圖:推特@MFA_China)

國際中心楊智傑／綜合報導

台灣2024總統與立委選舉落幕，關於民進黨候選人賴清德及蕭美琴勝選，包含美國、日本、新加坡等多國外交部發出祝賀，美、日、歐多國更表示擬於選後派團赴台致賀，對此中國外交部表達強烈不滿和堅決反對，還稱已經向有關國家提出嚴正交涉。

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對於台灣總統大選結果出爐後，國際社會作出的諸多表示，中國外交部表達了表示強烈不滿和堅決反對，外交部發言人毛寧表示，在「台灣地區選舉」之後，有很多國家和國際組織公開重申堅持一個中國原則、反對任何形式的「台獨」，支持中國統一大業，這是國際社會的正義之聲、和平之聲。中方相信國際社會將繼續恪守一個中國原則，支持中國人民反對「台獨」分裂、爭取國家統一的正義事業。

毛寧稱，「國際上誰違反一個中國原則，就是干涉中國內政，侵犯中國主權，必將遭到全體中國人民和國際社會的共同反對」，同時也表示已經對有關國家發聲明、「致賀」等違反一個中國原則的錯誤做法表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

此外，新加坡外交部也在先前恭賀賴清德和民進黨勝選，並強調將在新加坡的「一個中國」政策的基礎上，繼續發展對台友好關係，新加坡外交部發言人稱，「新加坡會在我們的『一個中國』政策基礎上，繼續發展與台灣和台灣人民密切和長久的友好關係。」

毛寧則同樣表示已經在第一時間向新方提出嚴正交涉，「新加坡領導人曾多次表示，台灣問題是中國紅線中的深紅線，中方重視新方這一說法，希望新方嚴格恪守一個中國原則，以實際行動維護中新友好關係大局。」

新加坡外交部則稱，新加坡一貫支持兩岸關係和平發展。對話、建立互信及尋求合作，對海峽兩岸都有利，也有助於廣泛區域的穩定與繁榮，並受到新加坡和國際社會的歡迎。

此前，中國外交部也已經針對美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）抵達台北拜訪一事指出，美國國務院就「中國台灣地區選舉」發表聲明，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違背美方所作僅與台灣地區保持文化、商務和其他非官方關係的政治承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

就連中國駐日本大使館、駐英國大使館、駐歐盟使團，也分別對於歐日英祝賀台灣選舉的行為表達不滿，稱台灣問題屬於中國內政。
 

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