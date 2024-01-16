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華航會員日來了！多條航線打84折　飛沖繩、釜山來回未稅5688元起

▲華航會員日優惠又來了，即日起至明（17）日08:59，有84折起的促銷，而台北（桃園）飛沖繩／釜山有來回未稅價5,688元起的優惠。（圖／中華航空提供）
▲華航會員日優惠又來了，即日起至明（17）日08:59，有84折起的促銷，而台北（桃園）飛沖繩／釜山有來回未稅價5,688元起的優惠。（圖／中華航空提供）

記者葉盛耀/綜合報導

華航會員日優惠又來了，此次針對會員包含晶鑽卡/翡翠卡/金卡/華夏卡的會員推出促銷機票，優惠日期為即日起至明（17）日08:59，有84折起的促銷，此外，台北（桃園）飛沖繩／釜山，有來回未稅價5,688元起的優惠。另外，濟州航空的SUPER SALE活動到今（16）日下午16:00，推出台北（桃園）飛首爾或釜山單程未稅價500 元起。

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華航此次的會員日優惠活動，主打日本沖繩與韓國釜山之外，還有多條航線有折扣。即日起~ 明（17）日08:59 ，飛北美、歐洲、澳洲等航線，將有84折起的促銷，包含商務艙、豪經艙、經濟艙，限華航/華信國際線自營航班。可預訂旅行的日期為即日起2024年12月31日。台北（桃園）飛沖繩／釜山，有來回未稅價5,688元起的優惠；另外，相較之下優惠沒那麼大的則是台北（桃園）飛札幌(限 CI2130 航班），有單程未稅價9688元優惠，且適用的旅行日期僅至2024年2月29日。

▲華航此次會員日優惠包含台北（桃園）飛沖繩／釜山，有來回未稅價5,688元起。（圖／資料照，燦星旅遊提供）
▲華航此次會員日優惠包含台北（桃園）飛沖繩／釜山，有來回未稅價5,688元起。（圖／資料照，燦星旅遊提供）
另外，濟州航空的SUPER SALE活動到今（16）日下午16:00，推出台北（桃園）飛首爾或釜山單程未稅價500 元起，可預訂搭乘日期為3月31日～10月26日。

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