姓名生肖有「龍」吃韓式炸雞優惠！韓勾ㄟ金針菇聯名bb.q CHICKEN
身份證拿出來！2024龍年吃優惠，百萬Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」的自創品牌「金家ㄟ」，聯名韓式炸雞bb.q CHICKEN，將於1月18日推出首波「肯瓊醬炸雞」一雞三吃，因應農曆春節推出應景「龍來趣啃餐」，而且只要生肖屬「龍」或姓名對中「ㄌㄨㄥˊ」同音者，加購肯瓊醬不加價。
記者蕭涵云/綜合報導
bb.q CHICKEN喜迎來台五週年，2024展開首次聯名活動，與百萬Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」的自創品牌「金家ㄟ」聯手，打造道地超韓的「肯瓊醬炸雞」。
一改以往韓式炸雞均勻拌醬的吃法，讓大家自由沾取醬料，推薦金針菇社長一雞三吃的創意搭配，第一直接沾醬，爽吃肯瓊醬蜂蜜芥末、美乃滋融合的甜辣滋味；第二先沾一口肯瓊醬、再搭配新鮮洋蔥碎、糯米椒，咬得到爽脆鮮香的辣感；第三將適量的洋蔥與糯米椒先加入醬料內，攪拌均勻後稍待5分鐘，等配料出水後的甘甜滋味融合在肯瓊醬裡，能吃到不同於前的清爽風味。
韓勾ㄟ金針菇X bb.q CHICKEN「肯瓊醬炸雞」明天1月18日起全台開賣；1月18日至2月29日，點任一肯瓊醬炸雞系列再送一張bb.q CIHCKEN優惠券（價值300元），消費者3～5月可憑券到各分店用餐享優惠。
因應農曆春節推出應景「龍來趣啃餐」，經典「調味炸雞」1份＋「去骨炸雞」1份＋還有韓式道地「五花肉肉包起來」＋「海鮮小煎餅」＋汽水組合，套餐優惠價1099元；1月18日至2月29日，只要生肖屬「龍」或姓名對中「ㄌㄨㄥˊ」（可同音不同字），加購肯瓊醬不加價。另有2月5日起加碼推出的聯名外帶盒、「金家ㄟ金社長」金針菇見面會、及「享聚卡APP」會員送抽獎券活動回饋。
另外，橋村炸雞新春發紅包抽獎萬元商品！即日起至2月14日，單筆消費滿288元即贈紅包袋乙組（包含兩款紅包袋和旗下5大品牌「吉饗券」，單筆限贈乙組）。最大獎有iPhone及五星級酒店住宿。王座國際餐飲旗下品牌包括杏子日式豬排、京都勝牛、段純貞牛肉麵、大阪王將都有此優惠活動，但提醒大家，部分門市不適用。