省道春節疏運2/7管制措施啟動！台9線蘇花+南迴、台61省道限制曝

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台9線蘇花路廊：春節連續假期期間持續實施廊特定時段禁行21噸以上大貨車，並於禁行時段實施大客車行駛蘇花改路肩措施，於連假第1日(小年夜)5:00~15:00採雙向禁行管制、第2日(除夕)5:00~12:00採南向禁行管制，第3日至第5日(初一至初三)5:00~15:00及第6日(初四)11:00~20:00採雙向禁行管制，連假第7日(初五)11:00~17:00北向禁行管制。
台9線南迴公路：新路社區北上縮減車道，將於第3日至第5日(初一至初三)北上實施漸變措施，第5日至第7日(初三至初五)南下實施漸變措施。
台61線西濱快速公路：封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、台61線(約72k處)竹北新港三街與西濱路一段路口，竹南路段將實施優化號誌時制，並配合高公局封閉西濱交流道北上入口匝道，以及6處號誌路口封閉。
公路局表示，由於本次春節連續假期適逢武陵農場櫻花季(2月8日～29日)，公路局已與武陵農場等相關單位共同規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大疏運措施，提醒民眾櫻花季疏運期間聯外道路中124線將實施高強度之交通管制，除已於場內預訂住宿之車輛憑通行證入場外，其餘車輛一律禁止進入；未持通行證之遊客可搭乘公共運輸上山賞櫻，計有台北、宜蘭及梨山出發等6條路線，並可事先購買預售票提早規劃行程。