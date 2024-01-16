平價牛排霸主「我家牛排」突復活！老饕抖出真相認了：尷尬的秘密

省道春節疏運2/7管制措施啟動！台9線蘇花+南迴、台61省道限制曝

▲公路局公布今年省道春節疏運規劃。圖為武陵農場櫻花季。（圖／公路局提供）
▲公路局公布今年省道春節疏運規劃。圖為武陵農場櫻花季。（圖／公路局提供）

記者林莞茜／綜合報導

今年春節連續假期共計7日，為紓解連續假期返鄉及外出旅遊的車潮，對於自行開車返鄉及出遊的民眾，交通部公路局針對11處國道易壅塞路段、25處省道易壅塞路段、12處地方大型活動及重要觀光景點，已規劃相關交通疏導管制措施，包括規劃替代道路、提供旅行時間資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調地方政府、觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強取締違規停車等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中在省道易壅塞重點路段，公路局規劃疏運措施分別為：

台9線蘇花路廊：春節連續假期期間持續實施廊特定時段禁行21噸以上大貨車，並於禁行時段實施大客車行駛蘇花改路肩措施，於連假第1日(小年夜)5:00~15:00採雙向禁行管制、第2日(除夕)5:00~12:00採南向禁行管制，第3日至第5日(初一至初三)5:00~15:00及第6日(初四)11:00~20:00採雙向禁行管制，連假第7日(初五)11:00~17:00北向禁行管制。

▲台 9 線蘇花路廊春節期間管制時段規劃。（圖／公路局）
▲台 9 線蘇花路廊春節期間管制時段規劃。（圖／公路局）

台9線南迴公路：新路社區北上縮減車道，將於第3日至第5日(初一至初三)北上實施漸變措施，第5日至第7日(初三至初五)南下實施漸變措施。

台61線西濱快速公路：封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、台61線(約72k處)竹北新港三街與西濱路一段路口，竹南路段將實施優化號誌時制，並配合高公局封閉西濱交流道北上入口匝道，以及6處號誌路口封閉。

▲五大重要路段春節期間管制措施。（圖／公路局）
▲五大重要路段春節期間管制措施。（圖／公路局）

公路局表示，由於本次春節連續假期適逢武陵農場櫻花季(2月8日～29日)，公路局已與武陵農場等相關單位共同規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大疏運措施，提醒民眾櫻花季疏運期間聯外道路中124線將實施高強度之交通管制，除已於場內預訂住宿之車輛憑通行證入場外，其餘車輛一律禁止進入；未持通行證之遊客可搭乘公共運輸上山賞櫻，計有台北、宜蘭及梨山出發等6條路線，並可事先購買預售票提早規劃行程。

春節放7天！88條客運平均85折　國五1375車次備戰

因應春節及台灣燈會人潮 台南市府公布交通疏運資訊

北北基計程車　2月5至14日春節10日期間加收30元按表收費

台9線南迴公路車禍！小客車、休旅車對撞　2車駕駛雙雙受傷送醫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選