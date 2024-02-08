污水管裡藏黃金！印度著名「玻璃之都」的另類煉金術

位於印度北方邦的菲羅扎巴德（Firozabad），是印度有名的「玻璃之都」，以生產傳統玻璃手鐲而聞名，當地光玻璃手鐲工廠就有約150家，佔該國玻璃產量約70%，但事實上，該座城鎮還有另一個隱晦的寶貝來源，就是藏於污水管中的黃金。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《BBC Travel》報導，菲羅扎巴德生產的玻璃手鐲，傳統上會使用純金拋光劑，這意味著在生產過程中使用的許多物品，都與貴金屬有關，如：裝滿拋光劑的瓶子、用於拋光的織物廢料、裝有精緻手鐲的籃子，甚至是破掉的手鐲本身。這些來自手鐲工廠、工匠家中的鍍金廢棄物，經常隨著廢水被排放到污水道中，創造了隱密的財富流。
在菲羅扎巴德經營珠寶店的蘇丹（Mohammad Sultan）透露，對不知情的人來說，這些材料在生產完玻璃製品後，看起來只是普通的垃圾，但熟知內情的人都曉得這種「垃圾」蘊含的價值，會在收集並清理後，從中提煉貴金屬。
報導提到，蘇丹本人從事黃金提煉工作已超過25年，據他所說，目前只有少數人知道如何從這些廢棄物中提取金屬，而且相關技術的運用也取決於物品材質，絕不是短時間內就能學會的，他個人就花了幾年時間才掌握技巧並獨立作業，至於提取出來的黃金就會再被轉賣給其他珠寶商。
然而，由於近年黃金的短缺，加上拋光劑逐漸被更便宜的化學用品取代，所以提取貴金屬的技藝正在慢慢消失，儘管今天的菲羅扎巴德，仍充斥裝載各式玻璃手鐲的推車商販，手鐲在印度傳統中佔有重要地位，象徵著已婚婦女、新娘的繁榮和好運。