過年必備「辣椒湯圓」！緬甸有趣過年習俗 吃辣椒原因曝
華人歡慶農曆新年，在這段期間會吃上各種美食，象徵吉祥如意。而緬甸也有特別的過節習俗，雖然緬甸跟泰國都在四月過新年，但也有象徵「團圓」、「除舊佈新」和「吉祥如意」的過節傳統。緬甸有個有趣的特色文化，會準備包有「辣椒」餡料的湯圓，藏在普通湯圓中，如果幸運吃到的人，將會有一整年的好運氣。
國際中心賴正琳／綜合報導
緬甸新年是潑水節，約在每年的4月中旬，人們相互潑水，有洗舊迎新之意。此外，緬甸人過年習慣吃湯圓，象徵團圓、吉利之意，這和台灣年節及元宵節吃湯圓意涵相近。另外，緬甸還會有棕櫚糖內餡湯圓，有時湯圓內會包入一顆辣椒當餡料，傳說吃到的人將會是今年的幸運兒。
緬甸湯圓又稱為「Mont Lone Yay Paw」，字面意思是「漂浮的飯糰」，因為它煮好後會漂浮在水面上，西方遊客稱之為「Sweet Floating Rice Balls」，由糯米和米粉混合成皮，內餡則有椰肉和棕櫚糖，糯米飯糰煮好後一般以香蕉葉盛放，再佐以椰蓉提味，吃起來又香又甜，非常適合當過節的零嘴。
一開始為了捉弄親友，會在部份湯圓的內餡放入辣椒，看誰被辣到受不了，後來則是演變成「看誰比較幸運」的習俗，特殊餡料的湯圓也讓緬甸人過新年多了一絲有趣的環節。