瘋「命理招財」！菲律賓人過春節也愛聊 菲式納福小撇步一次看
菲律賓以信仰天主教的人口為大宗，不過當農曆春節來臨時，菲律賓的電視節目也會開始訪問風水專家談論國家、名人或是生肖運勢，民間百姓也對「命理」和「招財」十分有興趣，而馬尼拉華人區在過年期間也會張燈結彩，充滿年節的氛圍。
國際中心賴正琳／綜合報導
另外，菲律賓政府過去多次將農曆春節訂為國定假日，馬尼拉華人區往往會在農曆春節的大年初一，安排舞龍舞獅、遊行、民俗活動和表演環節。除此之外，菲律賓還有掛「八大圓」的習俗，所謂「八大圓」就是指用八種圓形水果作裝飾，這八種水果包括鳳梨、桔子、蘋果、葡萄、芒果、檸檬、西瓜和木瓜，也有菲律賓人會用「十二大圓」當象徵，再加上荔枝、酪梨、柚子以及不是圓形的香蕉。
根據菲律賓朋友所述，菲律賓人往往比華人還熱衷於過農曆春節，見到華人還會開玩笑地「討紅包」或「要甜粿」，農曆春節期間還會學華人到寺廟或十字架前燒香。除此之外，如果想「招財」，菲律賓朋友也會建議穿上「點點裝」，因為圓形代表繁榮，點點裝充滿圓點，象徵今年「一定會非常旺」。
菲律賓媒體《Rappler》報導納福的小撇步，包括大掃除、清理舊衣舊物、理髮、以鮮花水果裝飾、吃零食、發紅包、穿亮色衣服、製造聲響與重新擺設家具等等。如果人在菲律賓過節，不妨前往菲律賓馬尼拉華人區，感受熱鬧的年節氣氛。