PLG／盧峻翔飆34分生涯新高！桃園領航猿94:82逆轉新竹御頂攻城獅
桃園領航猿今（16）在主場桃園巨蛋出戰新竹御頂攻城獅，結果上半場攻城獅以48:46領先，沒想到第三節大當機，「69大魔王」盧峻翔單節攻下11分，全場34分、10籃板，創下生涯新高，終場帶領領航猿以94:82擊敗攻城獅，這也讓領航猿戰績衝上第四，擠下富邦勇士。領航猿本季在週二比賽，3場比賽都贏，可說是最幸運的球隊。
記者吳政紘/綜合報導
上半場新竹御頂攻城獅命中率超高，首節高國豪、蕭順議、克拉、王子綱等都飆進三分外線，盧峻翔第一節就攻下7分猛追。
第二節結束，新竹御頂攻城獅靠著狄帝在籃下逞威，「小黑」曾柏喻單節也攻下7分，但分數沒拉開，盧峻翔依舊穩定，上半場就拿下15分。
第三節盧峻翔完全大爆發，單節攻下11分，又在第四節持續得分，單場34分大爆發，創下生涯新高，第四節新竹御頂攻城獅甦醒較慢，狄帝硬扛籃下也無濟於事。
張鎮衙拿下9分，三顆三分外線，沃許本20分14籃板，盧峻翔最高得分34分生涯新高，還有10籃板、6助攻，成為單場MVP。
狄帝單場25分、14籃板，艾夫伯並未上場，曾柏喻攻下17分，已經是攻城獅本土最高得分。
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