▲隆乳隨時間還是會下垂！　1 手術成功搶救自信

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透過提乳手術 改善時間下垂台中慈濟醫院整形外科游騰翔醫師指出，隆乳後的女性，隨著歲月推移、生產哺乳後，還是一樣會面臨乳房下垂問題。考量病人安全，先由乳房外科檢查，確認植入物沒有癌病變跡象，再做提乳手術改善下垂，擁有健康與自信。許女士到門診檢查後發現，除了乳房下垂也有硬塊組織。
游騰翔醫師指出，早期隆乳手術流行以注射方式在乳房注入植入物，達到豐胸效果；但手術年代久遠，不易判斷硬塊是植入物，還是乳房癌變組織。故先會診乳房醫學中心，還好切片化驗後確定病人乳房沒有癌化，再實施「倒T型方式」乳房提拉手術，並清除部分乳房纖維瘤與硬塊，終於讓病人同時擁有健康與自信。
排除病變隱憂 重塑自信胸型游騰翔醫師說明，生育、哺乳、體重改變還有年歲的積累，都是女性「乳房下垂」因素，早期追求身材勻稱的女性都選擇隆乳，隨醫療技術進步可透過「提乳手術」恢復原有胸型。「而一般乳房下垂的程度，可藉由乳頭或乳暈相對於乳房下緣線的位置，來判斷下垂程度。
雖然乳房下垂不會直接影響身體健康，但體態改變卻會降低病人自信。游騰翔醫師建議接受「提乳手術」後，仍可作擴胸運動與胸部按摩，鍛鍊胸部肌肉促進血液循環，讓胸部更加豐滿結實。如果有乳房下垂疑慮，可至整形外科門診諮詢；更重要的是，自行觸診胸部懷疑出現硬塊，要把握時間到乳房外科檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60564
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