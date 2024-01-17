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日航奇蹟逃生！矢板明夫稱「應重視防災訓練」　籲上機做1事

▲日本東京羽田機場本月2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火。（圖／美聯社 ／達志影像）
▲日本東京羽田機場本月2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火。（圖／美聯社 ／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本航空（JAL）一架國內班機本月2日傍晚於東京羽田機場降落時，與海上保安廳的飛機發生撞擊起火，造成日航14名乘客受傷及海保廳機組員5死1重傷。不過近來許多日本媒體都在回顧、總結該起事故，並討論「為何日航機上379人能順利逃生」。對此，日本《產經新聞》台北支局局長矢板明夫表示，這與日本人重視團隊精神以及不輕忽防災訓練有關。

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矢板明夫在臉書上發文提到2日發生的羽田機場撞機事故，指出當時在飛機碰撞之後，機場內的通信系統出現故障，但是當看到窗外飛機已經起火時，日航乘務長隨即自行判斷，讓乘客從安全口的滑梯逃生。「機內本來有8個逃生口，但經過判斷，其中有5個可能已經被大火吞沒。貿然打開，很可能讓大火延燒到機艙內。乘務長很快就做出判斷，決定打開最前面的一個出口、和最後面的兩個出口，讓乘客逃生。」

在逃生過程中，乘務員讓乘客保持冷靜，同時又以最快的速度讓他們按順序滑出機艙。不能帶行李、也不能穿高跟鞋。「379人逃生，只用了18分鐘。乘務員們在確認所有乘客安全離開之後、自己才離開。」

矢板明夫坦言看到這起事故後有許多感慨。「當時狀況是，飛機隨時可能爆炸，留在飛機上的時間越長，越可能喪失逃生的機會。但這些乘務員，沒有一個人提前離開，包括剛剛參加工作不到一年的新人。而這架飛機的機長，是在確認所有乘客和乘務員安全逃生之後，最後一個離開飛機的。」

他在文中也引述了專家分析，指出能做到全員逃生，和日本航空的訓練是分不開的。首先，要有團隊精神。9個乘務員互相信任，判斷和命令上行下效、沒有任何拖泥帶水；第二，這些乘務員被訓練，平時和乘客溝通時，一定要態度和藹、多鞠躬、用敬語。但是碰到緊急狀況時，一定要大聲、用命令語氣指揮乘客配合，才能夠鎮住場面、防止混亂發生；最後，所有乘客逃出飛機後，乘務員立刻讓他們10個人牽手成一組，確定人數。「這些細節，都是平常訓練的結果。」

矢板明夫表示，日本人從小、學校教育都很重視團隊精神；學校和職場，每年都會至少舉辦一場大規模的防災訓練，所以這些乘客們也規矩地積極配合，沒有出現混亂。有人指出，成功避難還有一個關鍵是「沒有任何人執意要拿手提行李」。這一點確實很重要。「練兵千日，用於一時。日航的經驗，值得借鑒。

最後，矢板明夫表示，希望大家都能更加重視防災訓練，也提醒大家可以養成一個好習慣，上飛機後，把重要證件放進貼身口袋，不要放在包裡。


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