日航奇蹟逃生！矢板明夫稱「應重視防災訓練」　籲上機做1事

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在逃生過程中，乘務員讓乘客保持冷靜，同時又以最快的速度讓他們按順序滑出機艙。不能帶行李、也不能穿高跟鞋。「379人逃生，只用了18分鐘。乘務員們在確認所有乘客安全離開之後、自己才離開。」
矢板明夫坦言看到這起事故後有許多感慨。「當時狀況是，飛機隨時可能爆炸，留在飛機上的時間越長，越可能喪失逃生的機會。但這些乘務員，沒有一個人提前離開，包括剛剛參加工作不到一年的新人。而這架飛機的機長，是在確認所有乘客和乘務員安全逃生之後，最後一個離開飛機的。」
他在文中也引述了專家分析，指出能做到全員逃生，和日本航空的訓練是分不開的。首先，要有團隊精神。9個乘務員互相信任，判斷和命令上行下效、沒有任何拖泥帶水；第二，這些乘務員被訓練，平時和乘客溝通時，一定要態度和藹、多鞠躬、用敬語。但是碰到緊急狀況時，一定要大聲、用命令語氣指揮乘客配合，才能夠鎮住場面、防止混亂發生；最後，所有乘客逃出飛機後，乘務員立刻讓他們10個人牽手成一組，確定人數。「這些細節，都是平常訓練的結果。」
矢板明夫表示，日本人從小、學校教育都很重視團隊精神；學校和職場，每年都會至少舉辦一場大規模的防災訓練，所以這些乘客們也規矩地積極配合，沒有出現混亂。有人指出，成功避難還有一個關鍵是「沒有任何人執意要拿手提行李」。這一點確實很重要。「練兵千日，用於一時。日航的經驗，值得借鑒。
最後，矢板明夫表示，希望大家都能更加重視防災訓練，也提醒大家可以養成一個好習慣，上飛機後，把重要證件放進貼身口袋，不要放在包裡。