NBA／灰熊本季陷入傷兵潮鬧後衛荒！火速簽下控衛「Pippen之子」
曼非斯灰熊（NBA）近日因傷兵所苦，先是傷了後場大將Ja Morant，近日射手Desmond Bane更是宣布因腳踝傷勢至少缺席6週，在今（17）日根據《ESPN》名記者「沃神」Adrian Wojnarowski透露，「灰熊將以2年的雙向合約前下名人堂球星Scottie Pippen之子Scotty Pippen Jr.。」
記者張志宇/綜合報導
Scotty Pippen Jr.本季從發展聯盟出發，效力洛杉磯湖人旗下的球隊南灣湖人，場均能貢獻18.2分、6.4籃板、5.8助攻與2.8抄截，生涯在NBA共出賽6場，場均僅能得到2.3分。
近日灰熊後場可說是屋漏偏逢連夜雨，先是傷了主力Ja Morant，再來是本季透過交易來的Marcus Smart，也因手指脫臼確定將休養6周再做評估，射手Desmond Bane則因腳踝傷勢將缺席至少6週，因此灰熊才火速以兩年雙向合約簽下控衛Scotty Pippen Jr.。
灰熊目前戰績為15勝25敗、勝率僅有0.375，排名西區倒數第3，美媒也透露灰熊戰績若持續不見起色，本季恐會已養成新秀為主，屆時Ziaire Williams、David Roddy、Jake LaRavia、Gregory Jackson II都會有機會進入到球隊輪替名單中。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁