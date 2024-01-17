▲緩解肩頸腰背痠痛「按摩家電」成小資首選　選購多注意！

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減少痠痛正確姿勢唯要 按摩家電也可輔助放鬆一般復健科醫師建議要保持正確的坐姿，包括使頭部和脊椎正確對齊，而每隔一段時間應要短暫休息，站起、伸展肌肉，以減輕肌肉的緊張。定期運動也可以增強肌肉和改善姿勢，減少頸背痠痛的風險，當痠痛不嚴重時，有些民眾會選擇到坊間的按摩店，請按摩師按壓以紓緩痠痛。也有不少人購買按摩家電，自行按摩試著達到放鬆舒壓的目的。
選擇按摩家電適性考量 多方評估是首要近幾年按摩小家電銷量不斷攀升，巿面上按摩商品琳琅滿目、款式眾多，以日本品牌和台廠居多，價格則從數百元到五、六千元不等。躺著即可享受按摩的按摩枕強調輕巧、方便收納，兼具功能性和實用性，加上價格親民，深受小資族青睞。
巿售按摩產品多，通常提供不同的按摩方式，如滾動、揉捏、敲打、指壓…等，有的更配備加熱功能，以提高放鬆肌肉並減輕疼痛的效果。
民眾在購買前應注意以下幾點：
1. 適用性：功能選擇以自身需求為考量。
2. 實用性：使用、收納皆需考量便利性。
3. 價位：大小家電通路較多，可多作比較。
4. 保固：是否有提供保固維修服務。
思考自己的預算和需求，多做比較，參考商品使用評價來選擇最適合自己的產品。
此外，在日本已風行多年的手部按摩器也受到許多上班族歡迎，其功能強調以類似人手按摩時拉拔指尖的細膩動作取代傳統人手按摩，並有獨立溫熱功能，可溫暖末梢、促進血液循環，從中醫的觀點來看，手部也有相當多穴道，經常適度按壓做為日常保健，好處多多。例如：靠近手掌虎口的合谷穴，被認為是可舒緩頭痛、牙痛、咽喉痛等疼痛的穴位；長時間使用滑鼠容易導致魚際沾黏，適度推揉魚際穴能幫助鬆開筋結，並促進血液循環。
預防保養才是王道 痠痛若未改善應尋求醫師對於肩頸腰背痠痛還是要回歸適當的預防措施和良好習慣的建立，來減輕種種不適。如果痠痛症狀持續或加劇，應該尋求醫學專業意見。若是做為日常保養，在使用按摩商品時應注意機器的力道是否過大，或是姿勢不良使機器按壓到像是脊椎或骨頭而對身體造成傷害，避免未達到放鬆目的卻還受傷，適得其反。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60581
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